„Beschauliches Buchen“ ein echter „Hingucker“

Im Bezirksmuseum Buchen wird am 5. September die Sonderausstellung „Beschauliches Buchen“ mit den Werken von neun Künstlern eröffnet.

Buchen. Bei den aufwendigen Nachforschungen zu dem vor kurzem neu erschienenen Buch über die Lebenserinnerungen des Malers Arthur Grimm („Arthur Grimm – Erlebnisse und Betrachtungen eines Malers“, erschienen als Band 35 in der Schriftenreihe „Neckar und Main“) ist der Leiter der Gemäldesammlung, Dieter Steigleder, auf einen kleinen Ausstellungsführer mit dem Titel „Heimattage 1948 Landkreis Buchen (Odw.)“ gestoßen, der sofort sein Interesse weckte.

Im Rahmen der ersten Heimattage kurz nach dem Zweiten Weltkrieg fand eine Gedächtnis-Ausstellung zu Arthur Grimm statt, der in diesem Jahr verstorben war.

Retrospektive zu den Heimattagen

Diese Ausstellung nahm Dieter Steigleder zum Anlass, eine Sonderausstellung aus den Beständen des Museums zusammenzustellen und im Großen Saal des Steinernen Baues zu hängen. Die Sonderausstellung „Beschauliches Buchen“ als Retrospektive zu den Heimattagen 1948 des Landkreises Buchen wird am 5. September eröffnet und ist im Winterhalbjahr zu sehen.

Neun namhafte Künstler, die eine enge Beziehung zur Region hatten, beteiligten sich 1948 an der Ausstellung in den Räumen der Volksschule Buchen, dem heutigen Rathaus:

Professor Friedrich Brandt, Bockenfeld; Josef Corregio, Buchen/Frankfurt; Wilhelm Guntermann, Bad König; Dr. Hermann Güterbock, Ludwigshafen/Buchen; Rose Heß, Hettingen; Eugen Mellert, Buchen/Würzburg; Dénes von Szebeny, Buchen; István von Somogyi, Eberstadt; und Karl Tschamber, Buchen.

Das Magazin der Gemäldeabteilung des Bezirksmuseums wurde zu einer wahren Fundgrube: Fast siebzig Gemälde dieser Künstlergruppe, die noch nicht bei einer Ausstellung im Museum gezeigt wurden, sind im Inventarbuch aufgenommen. Spontan fasste Dieter Steigleder den Entschluss, noch im Jahr 2018, also 70 Jahre nach der Gedächtnisausstellung, die vorhandenen Exponate der Öffentlichkeit vorzustellen. Obwohl sich die Motive der Gemälde und Aquarelle immer wieder sehr ähneln, unterscheiden sie sich doch deutlich in der Darstellung und vermitteln einen imposanten Eindruck von der früheren Kreisstadt.

Professor Friedrich Brandt stammte aus Mähren, studierte Architektur in Brünn und in Prag an der Akademie für Bildenden Künste. Er kam nach dem Krieg in die Region und hatte (damals in Kitzingen wohnhaft) schon 1967 eine Ausstellung in Buchen. Joseph Kaspar Corregio, Maler und Illustrator, lebte in Frankfurt, wo er 1945 mit seiner Familie ausgebombt wurde. In Buchen und Hardheim konnte er bei Verwandten lange Zeit wohnen, bis er 1960 wieder nach Frankfurt zurückkehrte. Der Trübner-Schüler Wilhelm Guntermann ist als Mitglied der Hollerbacher Malerkolonie in der Region bekannt. Durch Arthur Grimm war er 1907 erstmals nach Hollerbach gekommen, wo er von 1914 bis 1929 seinen ständigen Wohnsitz hatte.

Die schönsten Bilder in Aquarell

Hermann Güterbock war Chemiker und Ehemann der bekannten Volkskundlerin Gotthilde Schreiber aus Amorbach. Das Ehepaar wurde im Zweiten Weltkrieg in Ludwigshafen ausgebombt und fand bei Verwandten im hinteren Odenwald Unterschlupf. In den Jahren 1947 bis 1950 bewohnten die Güterbocks den Stadtturm in Buchen als „Wochenenddomizil“.

Gerade in der Zeit der existenziellen Not malte Güterbock die schönsten Bilder in Aquarelltechnik. Viele Werke zeigen vertraute Motive aus dem alten Buchen, die so heute nicht mehr vorhanden sind.

Von Rosa Hess sind nur wenige Daten bekannt. Sie wohnte von 1940 bis 1959 in Hettingen. 1947 stellte sie bei der damals selbstständigen Gemeinde einen Antrag, um sich als Kunstmalerin niederlassen zu dürfen.

Eugen Mellert wirkte als Kunsterzieher ab 1937 30 Jahre lang am Gymnasium in Buchen. Das künstlerische Schaffen Mellerts begann in der Nachkriegszeit, ab 1945 beschäftigte er sich mit der Landschaftsmalerei; es entstanden zahlreiche Ölgemälde und Aquarelle mit Motiven aus Buchen und Umgebung.

Istvan von Somogyi hat in Budapest Malerei studiert. Pferdedarstellungen und Tierstudien machten ihn in seiner Heimat berühmt. Er kam 1947 nach Bödigheim. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Biologin Dr. Liselotte Schlitt, schuf Somogyi auch großformatige Mosaikbilder. Sein wohl bekanntestes Werk in der Region ist das sogenannte „Huddelbätz-Mosaik in der Frankenlandhalle. Der Maler und Graphiker Dénes von Szebeny aus Ungarn baute sich nach dem Weltkrieg in Buchen und in Hettigenbeuren, wo er in den Jahren 1946 bis 1949 lebte, eine neue Existenz auf. Als freischaffender Maler und Pressezeichner war er in erster Linie für die Lokalzeitungen tätig. Eine erste Ausstellung seiner Werke konnte bereits im Jahr 1946 in Buchen gezeigt werden. Karl Tschamber schließlich war eine der großen Persönlichkeiten der Stadt Buchen. Schon früh machte er auch als Künstler aus sich aufmerksam. Spätestens ab 1920 entstanden seine typischen Zeichnungen mit Buchener Motiven.

Zurück ins „alte Buchen“

Für Dieter Steigleder ist die Ausstellung auch ein Gang zurück ins alte Buchen: „In einem alten Buchener Fasenachtslied von Hermann Wiedemer und Karl Lehrer heißt es: „Als Buche noch e Kleinstadt war, vor fufzich, sechzich, siebzich Johr, war alles noch viel kleener, gemütlicher un schöner.“ Dieses Lied umschreibt wunderschön, was die Bilder sagen wollen. Aus diesem Grund ist die Ausstellung mit dem Titel „Beschauliches Buchen“ überschrieben.

