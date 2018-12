Besinnliche Atmosphäre mit Kerzen und Fackeln

Bödigheim.Leider, so die Meinung vieler der wetterfesten Zuhörer, findet das beliebte Adventssingen im Schlosshof von Bödigheim mit der Bläsergruppe aus Seckach nur alle zwei Jahre statt. Und trotzdem herrscht Verständnis dafür aufgrund der umfangreichen Bemühungen. Das weite Rund des Schlosshofes war am Sonntagabend reichlich mit Kerzen, Fackeln und Lichterketten geschmückt. Kaum eine Fensterhöhlung ohne Kerze, kaum ein Baum ohne Lichterkette, entlang der Wege und auf dem schneebedeckten Rasen gab es unzählige Lichter. Und das alles aufgestellt von Mitgliedern der Schlossgesellschaft und den Brüdern Gerhard und Gunther Röderer.

Eindrucksvolle Kulisse

Die Kirchengemeinde hatte, unter anderem vertreten durch Birgit Sans und Ingeborg Bauch, Würstchen und heiße Getränke vorbereitet. Die Schlossgesellschaft bot das Ambiente mit der Kulisse des Weißen Schlosses, doch die Hauptsache war wieder die weihnachtliche Musik der Seckacher Bläser. Der kraftvolle Klang und die altbekannten Weihnachtslieder – sie waren eine gute Einstimmung auf das bevorstehende Fest.

Der Wunsch auf Spenden stand in diesem Jahr in besonderer Weise im Mittelpunkt. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Bödigheim, Dekan Rüdiger Krauth, erläuterte dazu in einer kurzen Ansprache, dass es nach der drei Jahre zurückliegenden Außenrenovierung der Kreuzeskirche nunmehr an die Innenrenovierung gehe.

Gesucht würden Menschen, die der Kirche verbunden seien und diese mit einem selbst gewählten Geldbetrag kontinuierlich unterstützen möchten. Die evangelische Kirchengemeinde habe nicht genügend Rücklagen.

Die Landeskirche würde zwar einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent und ein Darlehen in Höhe von 30 Prozent für den Bau gewähren. Aber 20 Prozent müsse die Kirchengemeinde selbst schultern. Es sei sehr schön, dass die Landeskirche den Spendeneifer belohnen würde, indem sie das gespendete Geld bis zu einem Maximalbetrag von 25 000 Euro verdopple. Wenn die Kirchengemeinde genügend Eigenmittel aufbringe und auch genügend kontinuierliche Dauerspenden, dann werde der evangelische Oberkirchenrat der Finanzierung zusagen. Mögliche Unterstützer oder Spender, so Dekan Krauth, mögen sich beim Pfarramt melden. BW

