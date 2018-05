Besondere Belastungen wurden mit Bravour gemeistert

Anzeige

Buchen.Die Verkehrswacht Buchen führte am Mittwoch in den Caféräumen des Hotels Prinz Carl ihre Jahreshauptversammlung durch. Buchens Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender der Verkehrswacht Buchen vertrat als Versammlungsleiter den Vorsitzenden Bürgermeister a.D. Ehrenfried Scheuermann. Burger begrüßte im voll besetzten Saal eine große Anzahl von Mitgliedern, darunter Manfred Schärpf von der Zentrastelle im Landratsamt Neckar-Odenwald, einige Bürgermeisterkollegen und den Leiter des Polizeireviers Buchen, Polizeioberrat Martin Fessner.

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken gab Roland Burger das Wort an Geschäftsführer Albert Ullrich. Er erläuterte den Geschäftsbericht und ging zunächst auf die Verkehrspuppenbühne ein, die alljährlich in allen Gemeinden für Kindergärten und Grundschulen eingesetzt werde und so etwa 1000 Kinder erreiche. Diese Verkehrspuppenbühne würde von Beamten der Verkehrserziehungsgruppe der Polizei sowie von zwei Beisitzern im Vorstand der Verkehrswacht Buchen, nämlich Volker Hermeth und Fridolin Schulz, im Ehrenamt hervorragend betrieben.

Puppenbühne viel unterwegs

Ullrich zeigte auf, dass die Verkehrserziehungsbeamten der Polizei, Rainer Bossler, Herbert Gerold und Rico Steiner, acht Besuche in Kindergärten, zwei Elternveranstaltungen, ein Schulbustraining in Osterburken und drei Vorträge in Betrieben durchgeführt hätten.