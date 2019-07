Beste Musik für einen guten Zweck

Waldhausen.Im tollen Ambiente des Kindergartenhofes an einem lauen Sommerabend präsentierten sich der Gastverein Liederkranz Waldhausen zusammen mit den Gastchören MGV Altheim, MGV Hainstadt sowie dem Frauenchor Amicanti aus Sulzbach in bester Gesangslaune zur Freude des zahlreichen Publikums.

Vorsitzender Thomas Haber begrüßte die Gastchöre mit ihren Vorsitzenden und Chorleitern sowie die Zuhörer im vollbesetzten Kindergartenhof. Das Konzert sollte dazu dienen, den Zuhörern einen Einblick in die Arbeit und Schönheit des Chorgesangs zu geben und vielleicht eine Anregung zu erhalten, sich aktiv im Chor zu beteiligen, damit auch zukünftig der Fortbestand unserer Vereine gewährleistet wird.

Eröffnet wurde der erste Teil des Konzertabends mit dem gastgebenden Verein Liederkranz Waldhausen der „Über sieben Brücken musst Du gehen“, „Ich glaube“, „Ihr von Morgen“ und “ Nessaja“ zum Besten gaben. Im Anschluss stand der MGV Hainstadt unter der Chorleitung von Sebastian Scheuermann auf der Bühne die „Frisch gesungen“, „Am Brunnen vor dem Tore“ sowie „Im schönsten Wiesengrunde“ vortrugen. Weiter ging es mit dem Konzertchor MGV Sängerbund Altheim mit Chorleiter Michael Wüst mit dem „Altheimer Sängerspruch“, „Wanderfahrt“, „Abendfrieden“ und „Der Blusenkauf“, welcher noch schauspielerisch von einigen Sängern geschildert wurde. Erstmals in Waldhausen war der Frauenchor Amicanti aus Sulzbach mit Chorleiterin Simone Egolf zu Gast mit den Liedern „Super Trooper“, „Best Friends“ und „Da doo ran ran“.

Den zweiten Teils des Programms eröffnete der MGV Sängerbund Altheim mit den Liedern „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Astronaut“ und der „Diplomatenjagd“, wobei auch hier schauspielerische Einlagen dabei waren. Weiter ging es mit dem Frauenchor Amicanti Sulzbach mit „Wunder geschehn“, „Seite an Seite“ sowie „Heute beginnt der Rest meines Lebens“.

Im Anschluss betrat nochmals der Männerchor des MGV Hainstadt die Bühne und brachte „ Ein Heller und ein Batzen“, „Santiano“ und „Rock my Soul“ zum Vortrag.

Der Schlusspunkt des Open-Air –Konzerts war dem gastgebenden Verein Gesangverein Waldhausen vorbehalten, der die Lieder „Aux Champs-Elysee“ das „Halleuja“ von Leonard Cohen, sowie „ Vater unser“ von Hanne Haller, welches als nachträgliches Geburtstagslied für Pfarrer Werner Bier vorgetragen wurde, sowie das Schlusslied „Gott sei über Dir“ vortrug. Begleitet wurde der gastgebende Verein bei einigen Liedern von Sebastian Schölch mit der Klarinette. Mit lang anhaltendem Beifall dankten die Besucher den Chören für einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend. Der abschließende Dank des Vorsitzenden Haber galt den Chorleitern für die Einstudierung der Chorsätze, denn Sie tragen letztendlich die Verantwortung für das Gelingen einer solchen Veranstaltung.

Ein weiterer Dank galt allen Helfern, die für das leibliche Wohl sorgten. Ein weiteres Dankeschön ging an Chorleiter Christian Roos für die Besorgung der technischen Anlage sowie Wolfgang Zehr für die Elektroarbeiten.

Da an diesem Abend kein Eintritt erhoben wurde, bat der Vorsitzende für eine Spende zugunsten der Sängerin und Hörakustikmeisterin Saskia Haber, die in einem Projekt „Hören – Helfen in Peru arbeitet und dort in Kindergärten und Kliniken Kleinkinder auf ihre Hörfähigkeit untersucht und mit gespendeten Hörgeräten aus Deutschland den hörbeeinträchtigten Kindern hilft. Das gespendete Geld wird in Peru zur Beschaffung von Batterien und Hilfsmitteln verwendet. th

