Besuch aus Schottland kam zum „Brainstorming-Treffen“

Buchen/Osterburken.An immer mehr Schulen in Deutschland, die den „Duke of Edinburgh’s International Award“ (DofE) anbieten, übernehmen Schüler dafür selbst Verantwortung, indem sie jüngere Teilnehmer als Mentoren bei der Teilnahme begleiten oder bei der Expeditionsausbildung mithelfen. Um diese positive Entwicklung durch passende Austauschmaßnahmen zu unterstützen, fand kürzlich im Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) und in der Alten Bahnmeisterei in Osterburken ein dreitägiges „Brainstorming-Treffen“ mit Vertretern des „DofE-Scotland“ statt, der dieses Anliegen teilt und mit dem in Osterburken ansässigen Trägerverein hierzu eine Partnerschaft aufbauen möchte.

Fünftägige Pilotmaßnahmen

Vereinbart wurde, die praktische Kooperation bereits im nächsten Jahr mit zwei je fünftägigen Pilotmaßnahmen in Schottland und Baden-Württemberg zu beginnen.

Als lokale „Umsetzer“ des Austauschs dient das BGB, in dem das Programm anknüpfend an das vorhandene Schülermentorensystem gerade eingeführt wird, und die Internationale Schule Bremen (ISB), die bereits auf der Goldstufe damit arbeitet und über mehrjährige Erfahrungen mit „DofE“-Schülermentoren verfügt. Als Einstiegsveranstaltung für die deutsche Seite wird ein Schülermentorenlehrgang Mitte Januar in der Alten Bahnmeisterei in Osterburken dienen. Höhepunkt des Besuchsprogramms war ein Vor-Termin am zweiten Tag der Maßnahme im BGB, bei dem Schulleiter Jochen Schwab die Schule und Schülermentorinnen das Schülermentorensystem des Gymnasiums und die damit verbunden außerunterrichtlichen Betätigungsmöglichkeiten eindrucksvoll präsentierte.

Im Anschluss stellten zwei Schülermentorinnen der ISB ihre Arbeit vor und stellten sich beide Mentorenteams mit ihren Betreuern den zahlreichen Fragen der begeisterten Gäste.

Empfang bei den Bürgermeistern

Eine Schulführung rundete die Eindrücke ab, die dann bei einem „Walking Talk“ im nahen Odenwald gemeinsam reflektiert wurden. Letzte Station in Buchen war ein Empfang bei Bürgermeister Roland Burger im Rathaus, der dem Programm und dem Trägerverein unter anderem als Ehrenmitglied verbunden ist und sich über die Entwicklung in Buchen freute. Beim Abendessen in Osterburken begrüßte Bürgermeister Jürgen Galm die Maßnahme und übermittelte an die Gäste die Grüße der Stadt.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende des Trägervereins und Organisator der Maßnahme, Klaus Vogel, bei allen Mitwirkenden und Unterstützern, die so mitgeholfen hätten, ein neues Kapitel europäischer Zusammenarbeit rund um den „DofE“ aufzuschlagen und das BGB als neues „Familienmitglied“ zu gewinnen. Ein besonders Dankeschön galt den Gästen aus Edinburgh (Barry Fisher), Inverness (Rebecca Raynes) und London (Lucy Ranson), der britisch-deutschen Förderinstanz der Maßnahme, den Schülermentorinnen Franziska Früh, Cora Kliushkovaäfner, Viktoria Philipp und Isabel Thorwart sowie Lisa Hunold und Varvara Kliushkova von der ISB mit ihren Betreuern Paul Bridge und Claire Margiatto, Jochen Schwab, den Bürgermeistern Roland Burger und Jürgen Galm und dem agilen „Team BGB“, bestehend aus Katharina Kleiser und Jan Spiesberger.

Internationale Konferenz

Aufbau und Pflege internationaler Partnerschaften haben beim Trägerverein eine lange Tradition. Erst im Sommer war der 20. Geburtstag der Zusammenarbeit mit dem finnischen Programm an der Schule Schloss Salem und in Osterburken mit einem gemeinsamen Grundsatzseminar gefeiert worden.

Dessen Ergebnis war das herausgearbeitete Konzept einer internationalen Konferenz vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2019 zur Arbeit mit dem „Duke of Edingburgh’s International Award“ im EU-Kontext in Berlin.

