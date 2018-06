Besucher erleben ereignisreichen Tag

Anzeige

Hettingen.Der Morgen ist etwas für das geistige Auge für die Seele, am Mittag für den Körper und Muse. Gleich drei Festlichkeiten vereinen sich an einem Tag in Hettingen.

Traditionelles Fest

Das traditionelle Fest zu Ehren der heiligen Odilia, der Ortspatronin von Hettingen, das nunmehr seit fast 300 Jahren von der katholischen Kirchengemeinde gefeiert wird, beginnt mit dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen um 9 Uhr, dem sich dann die eucharistische Prozession durch die Gemeinde anschließt.

Der Prozessionsweg ist der gleiche wie an Fronleichnam, wobei die Anwohner von Adolf Kolpingstraße, Ketteler Weg, Heinrich-Magnani-, Schwedenstein- und Neue Buchenerstraße wie in all den Jahren zuvor ihre Häuser beflaggen und schmücken sollten.