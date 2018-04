Besucher in den Elfenwald entführt

Anzeige

Nach dem Motto „froh zu sein bedarf es wenig“ leben die kleinen Elfen im Wald und freuen sich. Sie lieben es, im Regen herumzulaufen und fernab der menschlichen Zivilisation ungestört Freude zu haben. Diese Idylle wird an einem Tag durch Anna und Kati gestört, die sich zum Geocaching in den Elfenwald begeben haben und auf der Suche nach dem nächsten Koordinaten von einem schlimmen Gewitter überrascht werden. Die Elfen fragen sich, wieso die Menschen überhaupt in den Wald gehen müssen und verstehen es nicht, warum sie das auch noch bei Blitz und Donner tun. Kurzerhand halten sie die Zeit an. Anna und Kati kommen zwar zu einem Unterschlupf, finden aber das vom Vater geborgte GPS-Gerät nicht mehr: Wie von Geisterhand ist es verschwunden!

Die Elfen beratschlagen sich unterdessen, wie man einen Ausweg aus dieser vertrackten Situation finden könnte. Nicht auszudenken, wenn die beiden Mädchen sie sehen könnten – aber spannend wäre es andererseits trotzdem, mit zwei leibhaftigen „Menschenkindern“ befreundet zu sein und mit ihnen sprechen zu können – immerhin steckt der Wald voller Überraschungen, die man doch auch gemeinsam erleben könnte. Leider aber ist den Elfen das nicht gestattet: Laut der Oberin zerstöre der Mensch die Erde und sei von Grund auf böse.

Doch die Elfen sind schlau: Sie lassen Anna und Kati das GPS-Gerät wieder zukommen und das so auffällig, dass die Mädchen sie erkennen: „Da war doch eine Hand“, rufen sie und beginnen sich zu fragen, wem diese Hand denn gehören könne – vielleicht Kobolden? Oder einem Troll? Oder ... Elfen? Doch an Letztere glauben sie nicht. Das lockt die Elfen aus der Reserve: Sie geben sich zu erkennen und beginnen zu verstehen, dass die „Menschenkinder“ doch eigentlich ganz in Ordnung sind – man darf eben nicht alle über einen Kamm scheren. Man beginnt sich gegenseitig zu erklären, was wichtig ist und was im Leben wirklich zählt, bis die Oberin erscheint. Sie lädt die Kinder weiterhin in den Wald ein. „Ihr dürft immer zu uns kommen und jedem erzählen, was ihr von uns lernt“, mahnt sie mit gütigen Augen, „aber ihr dürft niemandem sagen, dass es uns gibt!“

Mit viel Musik und dem harmonischen Zusammenspiel der Instrumente, farbenfrohen Kostümen und liebevoller Requisite bereitete das vergnügliche Spiel den kleinen und großen Zuschauern viel Freude und wusste gleichsam mit seiner pädagogisch wertvollen Botschaft zu gefallen, ohne den erhobenen Zeigefinger zu schwingen.

