Betrachtung des Ortsgeschehens strapazierte die Lachmuskeln

Hollerbach.„Halt e mol“ schallte es beim Hollerbacher Kappenabend des TSV durch den voll besetzten Schulsaal. Durchs bunte Programm führte Stefanie Adrian, zur Tanzmusik spielte Werner Schifferdecker aus Dallau auf.

Den Auftakt machte die „kleine Garde“ (Hannah und lina BISchof, Femke Ries, Luisa Reinhard, Leila Mauz, Jonas Stich und Ronja Adrian) des TSV mit den Trainerinnen Katharina Diehm, Ellen Schwab und Rebecca Noe. Sie zeigten erneut eine tolle Choreografie und vor allem den Spaß am Tanz.

Als Seniorensportgruppe des SV Waldhausen bereicherte die Tanzgruppe um die Trainerinnen Alisa und Loreen Galm und zeigte, dass auch in den „alten Knochen“ noch Rhythmus steckt. In Eigenregie übte Lena Pflüger eine Tanzmariechenchoreografie ein und feierte damit eine gelungene Premiere in Hollerbach.

Seit bereits acht Jahren trainiert unter dem Dach des TSV und unter der Leitung von Katharina Diehm die „große Garde“ ( Laura Pföhler, Emma Stephan, Clara Bopp, Ellen Schwab, Alina Zimmermann, Annika Schwab, Mira Götz, Sara Schreiber, Rebecca und Yara Noe )und erstaunte auch diesmal mit einem kreativen Mix aus Gardetanz und Akrobatik. Dies gilt nicht nur für die Gardeformation, sondern auch für den abwechslungsreichen Schautanz „Dschungelbuch“, bei dem sie von Maximillian Michel, Patrick Leitz und Jonathan Noe verstärkt wurden.

Märchenhaft

In die Welt des „Aschenputtel“ entführten dann Katharina Wesch, Stefanie Adrian, Carolin Roos, Nicole Geier, Mareike und Simon Beeser und erzählten tanzend spielend bis zum „happy end“. Einstudiert wurde der Tanz von Katharina Wesch und Stefanie Adrian. Vom „Chaos mit den Mülltonnen“ über „ignorierte Absperrungen“ bis hin zum „Knieküschele“ wurde vielerlei Ortsgeschehen von Stefanie Adrian und Simon Beeser glossiert, was für den ein oder anderen Lacher sorgte.

Ebenso strapaziert wurden die Lachmuskeln von den „Sahnetörtchen, die einen Ausflug machten“. Dieser führte Tanja Mauz, Christine Grimm, Annette Bischof, Manuela Bleifuß, Heike Wastl, Julia Bauchner und Sabine Kemmerer ins Touriort Hollerbach, wo sie in Partylaune auf die Tänzer Jack (Michael Hilbert) und Jon (Tobias Hilbert) trafen. Verantwortlich für diesen Programmpunkt war Julia Bauchner. Die Stimmung erlebte einen Höhepunkt, als eine bunt zusammengewürfelte Krachkapelle die bekannten Buchener Faschenachtslieder zum Besten gab. Gekrönt wurde das Ganze dann noch von „Zurück in die Steinzeit“ – dem Showtanz der Männer. Lebendig gewordene Steinzeitmenschen (Joachim und Marcel Weis, Johannes und Lukas Röckel, Volker Bauchner, Marko Grimm, Steffen Mehl, Oliver Adrian) im Museum stellten mit viel Humor und kombiniert mit der Moderne die Lebensumstände von damals dar. Einstudiert wurde der Tanz von Marion Rösinger. Zum Abschluss fanden sich alle Akteure nochmals auf der Bühne zum traditionellen Finallied ein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019