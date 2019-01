Betriebsjubiläen wurden gefeiert

Buchen.Betriebsjubiläen bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) und der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN): Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter ehrte im Rahmen einer kleinen Feierstunde Susanne Wirtz und Claudia Arlt für 25-jährige Betriebszugehörigkeit.

„Susanne Wirtz war“, so der Geschäftsführer, „eine Frau der ersten Stunde“. Sie habe die Abfallberatung in der Gründungszeit maßgeblich geprägt und darüber hinaus unzählige Schulklassen und Kindergartengruppen über dieses wichtige Thema im Rahmen von Betriebsführungen informiert. Seit einigen Jahren sei sie am Standort Bödigheim mit verantwortlich für die Disposition und Organisation der Sammeltouren im Landkreis.

Langjähriges Engagement

„Auch Claudia Arlt“, so Dr. Ginter, „war von Anfang an mit dabei und hat sich in den Bereichen Abfallberatung und Pressearbeit engagiert“. Ebenso habe sie den Internetauftritt der AWN mit aufgebaut und über viele Jahre betreut. Aktuell sei sie eine kompetente Ansprechpartnerin am Beratungstelefon und manage die Pressearbeit für den umfangreichen Abfuhrbereich im Kreis. Mit Übergang der Aufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft von der AWN an die KWiN sind beide Jubilarinnen seit Januar 2018 für die KWiN tätig. Dr. Ginter bedankte sich im Namen der beiden Unternehmen für das langjährige Engagement und überreichte eine Urkunde sowie ein Präsent. Den Dankesworten schloss sich die Personalratsvorsitzende der KWiN, Brigitte Knäble-Wörner, an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019