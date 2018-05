„Bewegt und dankbar“

Anzeige

Und dann sei ihm die Stelle aus dem Lukasevangelium in den Sinn gekommen. „Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen“. Er habe ebenso gefühlt, habe jahrelang studiert, stehe im Labor, aber es fühle sich so leer an wie das Fischernetz. Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Fahrt noch einmal hinaus“. In diesem Sinne habe auch er sich nochmals auf den Weg gemacht, sei nach Freiburg gegangen um Theologie zu studieren.

Abschließend ging Albert noch auf die von der Mannheimer Künstlerin Eleonore Köble gestalteten Bilder zu seinem Primizspruch ein. „Erleben wir das Beste und kein Ende ist in Sicht“, mit dieser Liedzeile wünschte er allen jeden Tag Zuversicht und Vertrauen.

Zum Abschluss spendete Albert den Gläubigen den Einzelprimizsegen. „Diese Heimatprimiz war ein rundum gelungenes Glaubensfest, angefangen von der Taizéandacht über den Gottesdienst bis zur Dankandacht – einfach unvergesslich!“, fassten es mehrere Gläubige zusammen. So etwas werde man nicht so schnell wieder erleben dürfen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018