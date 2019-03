Bewerber für den Ortschaftsrat

Götzingen.Bei der Kommunalwahl am 26. Mai tritt die Götzinger Bürger-Liste (GBL), die in den vergangenen Jahrzehnten die Politik und somit die Entwicklung im Stadtteil Götzingen entscheidend mitgestaltet hat, mit zehn Kandidaten zur Ortschaftsratswahl an. Ortsvorsteher Egbert Fischer begrüßte zur Nominierungsversammlung die Ortschaftsräte Fabian Aumüller, Willi Biemer, Christian Gramlich, Elmar Stieber und Jürgen Türschel. Sie alle stehen erneut zur Kandidatur zur Verfügung. Ferner gelang es, fünf neue Kandidaten zu finden, die sich zusammen mit den bisherigen Vertretern zur Wahl stellen. Erstmals kandidieren Andreas Geier, Simone Holderbach, Martin Hornung, Jochen Jaufmann und Doris Naujoks-Proettel.

Mit dieser Mischung aus erfahrenen und jungen Bürgern will sich die GBL für die Weiterentwicklung des Stadtteils einsetzen. Alle Kandidaten sind aufgrund ihres kommunalpolitischen Engagements oder ihrer langjährigen Vereinsarbeit bestens mit den Anliegen und Problemen Götzingens vertraut.

Der Ortschaftsrat von Götzingen hat acht Sitze. Ortsvorsteher Egbert Fischer, Bianca Milli und Harry Sebert kandidieren nicht mehr.

Ortsvorsteher Fischer informierte danach über die Aufgaben des Ortschaftsrates und den Wahlmodus. In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschloss die Versammlung in geheimer Wahl, dass die Reihenfolge der Kandidaten auf dem Wahlzettel alphabetisch erfolgt. bie

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019