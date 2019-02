Bewusstsein für faire Produktion schärfen

Freude bei der Stadt Buchen und dem Weltladen: Die Stadt Buchen darf weitere zwei Jahre den Titel „Fairtrade-Stadt Buchen“ tragen.

Buchen. Buchen darf für weitere zwei Jahre den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen. Zum Jahreswechsel erreichte die Mitteilung, dass die Rezertifizierung erfolgreich war, die Verantwortlichen im Rathaus. Die Nachricht von Fairtrade Deutschland über die Titelverlängerung war nun Anlass einer kleinen Feierstunde im Weltladen in Buchen.

Nach eingehender Prüfung hat die Organisation Fairtrade Deutschland festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Auszeichnung für die Stadt Buchen weiterhin erfüllt sind.

Die Vorsitzende vom Weltladen Buchen, Astrid Diehm, zeigte sich erfreut über die Auszeichnung und begrüßte neben Bürgermeister Roland Burger, dem Vorstandsteam des Weltladen-Vereins und den Mitgliedern der Steuerungsgruppe auch zahlreiche Stadträte sowie weitere Gäste. „So belebt wünsche ich mir den Buchener Weltladen öfters“, stellte sie mit einem Augenzwinkern fest.

Die Freude war auch bei Bürgermeister Burger groß: „Wir freuen uns über die Titelverlängerung. Das Bewusstsein der Bevölkerung für die Bedeutung der fairen Produktion und des fairen Handels zu schärfen, ist das Ziel des Engagements aller Beteiligten“. Sein Dank galt insbesondere den Aktiven des Weltladens, sowie allen Mitgliedern der Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt“.

Die Initiative zur Projektbeteiligung der Stadt Buchen war vor der erstmaligen Auszeichnung im Jahr 2013 von den Aktiven des Vereins „Weltladen Buchen“ ausgegangen und wird von der Stadtverwaltung seither administrativ unterstützt. Die Steuerungsgruppe um die Vorsitzende Astrid Diehm hatte im Dezember den Antrag auf die Titelerneuerung vorbereitet. Es wurden hierbei die notwendigen Kriterien überprüft und es wurde insbesondere über die weiteren Aktivitäten der Zukunft gesprochen. Schnell wurde hierbei deutlich, dass es wichtig und sinnvoll ist, weitere Mitarbeiter für die Fairtrade-Bewegung in Buchen zu gewinnen. Auch die Auszeichnung des Burghardt-Gymnasiums Buchen als Fairtrade-Schule ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Buchener Fairtrade-Bestreben, so Bürgermeister Burger anlässlich der Titelerneuerung, der auch an das erfolgreiche Jubiläum „25 Jahre Weltladen Buchen“ im Jahr 2018 erinnerte.

Der Fairtrade-Gedanke bedürfe stets weiterer Engagierter, so verdeutlichte auch Astrid Diehm vom Weltladen. Neue Partner, Geschäfte die faire Produkte anbieten, gelte es immer zu finden. So wollen künftig auch Markus Dosch und Alexander Weinlein in der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Buchen mitarbeiten.

Das einhellige Fazit der Steuerungsgruppe lautete: es wurde bereits viel erreicht, aber zum Ausruhen bleibt keine Zeit, damit Fairtrade auch weiterhin in „aller oder zumindest vieler Munde“ bleibt, gibt es einiges zu tun. Weitere „Mitstreiter“ sind jederzeit willkommen. Informationen zur Fairtrade-Stadt Buchen gibt es unter www.buchen.de oder bei den Ansprechpartnern der Stadt Buchen: Helga Schwab-Dörzenbach (Telefon 06281/31127) und Günter Ellwanger (Telefon 06281/31132).

