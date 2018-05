Bezirksmuseum mit eigenem Stand

Buchen.Erstmals beteiligt sich der Verein Bezirksmuseum am Weihnachtsmarkt. An einem Stand bei der Buchhandlung Volk werden Bücher angeboten, die aus Ausstellungen und Arbeiten des Museums entstanden sind: So zum Beispiel eine Festschrift von 2003 für Helmut Brosch, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. In rund 20 Beiträgen wird Interessantes über die Region berichtet. Weiter finden sich

...

Sie sehen 47% der insgesamt 859 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2013