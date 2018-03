BG Buchen holte unter 20 Teams einen sehr starken dritten Platz

Anzeige

Buchen.Die Astoria-Halle in Walldorf war am Sonntag Schauplatz der Badischen Mannschaftsblitzmeisterschaften, bei denen der Schachclub BG Buchen in der Aufstellung IM Amadeus Eisenbeiser, FM Hans-Joachim Clara, Berthold Engel, Jürgen Kettner und Jakob Schuhmacher unter 20 Teams mit 30:8 Mannschaftspunkten einen sehr starken dritten Platz holten.

Damit lagen sie nur einen Zähler hinter dem Deutschen Mannschaftsmeister OSG Baden-Baden, der allerdings als Erstligist bereits für die Deutschen Meisterschaften vorqualifiziert war. Den badischen Qualifikationsplatz hierfür – der damit von den Buchenern knapp verfehlt wurde – holte ebenso überraschend das junge Team von den SF Sasbach (34:4-Mannschaftspunkten).

Unglückliche Niederlage

Die Buchener starteten mit einer sehr unglücklichen 1,5:2,5-Niederlage gegen den SC Eppingen und jagten den Kraichgauern hinterher. Die Kraichgauer wurden zur Turnierhälfte auch eingeholt, dafür schoben sich bis zum Turnierende die Sasbacher still und heimlich an den Odenwäldern vorbei, die in der 3. Runde mit 2,5:1,5 besiegt wurden.