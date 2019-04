Bilder erzählen nicht nur Geschichten

Bei seinen Arbeiten stieß Rainer Handwerk auf diverse Aufnahmen, die um 1930 entstanden und das jüdische Leben in und um Buchen so eindrücklich wie authentisch dokumentieren.

Buchen. „Die Bilder von Karl Weiß erzählen Geschichten und sind voller Brisanz“, sagt Rainer Handwerk, der das umfangreiche Bildarchiv des 1956 verstorbenen Buchener Fotografen für das Bezirksmuseum Buchen digitalisiert und weite Teile der Glasplatten bereits gesichert hat. Beispielsweise sind Aufnahmen der Hainstadter Familie Rosenbaum vorhanden – unter anderem auch Kinderbilder des 2012 verstorbenen Kurt Rosenbaum, der bis zu seinem Tod regelmäßig die Heimatfeste besuchte. „Dessen Vater Moritz war in der jüdischen Gemeinde sehr angesehen und betrieb im heutigen Hainstadter Volksbank-Gebäude ein Textilgeschäft“, weiß Rainer Handwerk, der vor Kurzem durch die Zuhilfe von Walter Jaegle auf die 1899 geborene Marie Wolf („Mariele“) stieß. Als Tante von Herbert Levi und Schwester von Susi Wolf lebte sie in Buchen. „Sie war das einzige Mitglied der Familie Wolf/Levi, dem die Emigration nicht gelang“, bemerkt Handwerk. Er fand heraus, dass Marie Wolf 1940 nach Gurs deportiert und im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau vergast wurde. Auch Hella und Albrecht Levi als Kinder von Susi und Herbert Wolf tauchten in Karl Weiß’ Archiv auf: „Bisher sind es drei Aufnahmen, die alle über Walter Jaegle an den noch lebenden Albrecht Levi in London weitergeleitet wurden und dort für Freude und Rührung sorgten“, erklärt Rainer Handwerk.

Allerdings finden sich neben den Opfern auch die Täter dieser schicksalhaften Zeit auf den Bildern wieder: „Die oftmals von Karl Weiß mit handschriftlichen Notizen versehenen Aufnahmen machen ersichtlich und teilweise auch persönlich nachvollziehbar, wer in Buchen in welcher Funktion bei den Nazis mitmischte! Alteingesessene Buchener kennen sich und auch die Zusammenhänge“, sagt der Herr über 10000 Bilder und Glasplatten nachdenklich. Dabei waren nicht nur die Männer aktiv – auch die Frauen, die etwa im Bund Deutscher Mädchen organisiert waren, posierten vor den Kameras des Karl Weiß. „Selbst Kinder wurden seinerzeit in Lands–knechtuniformen gesteckt und zum Stolz der Eltern abgelichtet“, erklärt er, während eine gewisse Fassungslosigkeit aus seinen Worten klingt: „So etwas darf sich niemals wiederholen“, stellt der gebürtige Lüdenscheider klar.

Seine Arbeit zog Kreise: Vor rund zwei Jahren identifizierte Handwerk die ersten jüdischen Familien – nun wird die Arbeit in Stuttgart bei „museum-digital“ fortgesetzt. „Dort vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue, interessante Bilder gefunden werden. Dazu greift Dr. Axel Burkarth bei der Beschreibung auf Informationen zurück, die mir damals nicht zugänglich waren. Andererseits habe ich auch Quellen gefunden, die Interessante Details liefern. Als Rainer Trunk und Daniel Maar vor einigen Jahren ihre Veröffentlichungen erarbeiteten, standen Ihnen die Fotos des Bildarchivs nicht zur Verfügung. 10 000 Glasplatten sind nicht übersichtlich zu nennen“, führt Handwerk aus und erinnert daran, dass dieser „Durchbruch“ in erster Linie Stefan Leis zu verdanken sei, der die Negative digitalisierte: „Dank seiner Arbeit konnten wir die Zusammenarbeit mit ‚museum-digital’ beginnen“.

Bilder von Kriegsgefangenen

Im Zuge des vor 100 Jahren beendeten Ersten Weltkriegs fand er auch diverse Aufnahmen russischer und französischer Kriegsgefangener, die zwischen 1914 und 1918 unter anderem in Oberneudorf als Ernte- und Landwirtschaftshelfer wirkten. Rainer Handwerk weiß, wie sie den Weg in den fränkischen Odenwald fanden: „Über den noch heute bestehenden Truppenübungsplatz Münsingen kamen die jungen Männer in ein Lager nach Tauberbischofsheim, wo sie von Handwerkern und Landwirten abgeholt und zum Dienst eingesetzt wurden“, berichtet er. Einen willkommenen Auftrieb erhielten seine Forschungsarbeiten, als digitalisierte Fotos im Internet veröffentlicht und abgeglichen werden konnten. „So konnten auch über die teilweise auf den Jacken zu sehenden Gefangenennummern diverse Identitäten verifiziert und eindeutig nach Oberneudorf zugeordnet werden“, erklärt Handwerk und denkt einen Schritt weiter: „Im nästen Jahr möchten wir speziell in Oberneudorf nach alten, über Generationen weiter getragenen Familienerinnerungen zum Thema ‚Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg’ fragen“, lässt er wissen. Sollte sich hier nichts Verwertbares ergeben, bliebe immer noch die Möglichkeit einer Anfrage beim Internationalen Roten Kreuz, das in Genf die Daten sämtlicher Gefangenen verwahrt. Darüber hinaus gab es auch in Bödigheim ein kleineres Kriegsgefangenenlager, dessen letztes Relikt das heute durch Helga von Rüdt gepflegte Grab eines russischen Kriegsgefangenen ist.

