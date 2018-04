Bilder werden ausgezeichnet

Anzeige

Hettingen.Im Rahmen des Festjahres zum 50-jährigen Bestehen des Hettinger Heimatvereins wird vom Jubelverein ein Fotowettbewerb ausgeschrieben. Mitmachen dürfen nur Hobbyfotografen, die in Hettingen wohnen oder auswärtige Hettinger. Die Bilder – es dürfen auch mehrere pro Fotograf abgegeben werden – müssen erkennbare Hettinger Motive zeigen. Festlichkeiten und Veranstaltungen jeder Art, die mit der Ortschaft zu tun haben, sind erwünscht.

Eine fachkompetente, unabhängige Jury mit Hans-Eberhard Müller, Rektor i R., als Vorsitzender und der Hettinger Künstlerin Gabriele Strittmatter sowie Jürgen Blatz, Designer und Grafiker, werden die Bildbewertungen vornehmen und die Platze Vier bis Zehn vergeben. Ferner wird die Jury die Bilder für die Plätze Eins bis Drei bewerten, und diese werden bei der Seniorenfeier im November gekürt.

Der erste Platz erhält 300 Euro, der zweite Platz 200 Euro und der dritte Rang 100 Euro. Während der vier Platz mit 50 Euro und der fünfte Rang mit 25 Euro belohnt werden, erhalten die Plätze Sechs bis Zehn Essensgutscheine im Wert von 15 Euro. Die eingereichten Bilder mit einer Einheitsgröße von 20 mal 30 Centimeter können in schwarz-weiß oder in Farbe sein. Mit der Teilnahme und Abgabe von Bildern tritt der Hobbyfotograf alle Urheberechte an den Heimatverein ab. Die Bilder dürfen nicht beschriftet sein und müssen bis zum 1. Oktober beim Vorsitzendendes Heimatvereins, Gundolf Scheuermann, Talgasse 14 in Hettingen, eingegangen sein. Die Teilnahmebedingen können auf der Homepage des Vereins eingesehen oder bei der Ortschaftsverwaltung in Hettingen bei u Anette Mackert während der Sprechzeiten abgeholt werden.