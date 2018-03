Bis Gründonnerstag kann man helfen

Anzeige

Buchen.Seit Aschermittwoch können Kunden bei vielen Bäckereien im Altkreis Buchen das sogenannte „Soli-Brot“ kaufen und damit Entwicklungshilfeprojekte für Frauen unterstützen.

Es handelt sich dabei um eine Aktion des Deutschen Frauenbunds und des Hilfswerks Misereor. „Die Aktion läuft sehr gut“, stellte Eva-Maria Strein vom Katholischen Frauenbund in Buchen fest, der diese Initiative vorort organisiert. Erstmals gelang es dieses Jahr, mit der Bäckerinnung Buchen zusammenzuarbeiten. Deshalb beteiligen sich wesentlich mehr Bäckereien an der Spendenaktion als sonst. Von jedem gekauften Soli-Brot ist ein Teil für den guten Zweck bestimmt. Außerdem stehen in den Bäckereien Spendenkässchen bereit. Die Soli-Brot-Aktion läuft bis einschließlich Gründonnerstag.

Folgende Bäckereien nehmen an der Soli-Brot-Aktion teil: Oskar Breunig (Hainstadt), Michael Czasch (Schillingstadt), Bäckerei Gärtnersmühle (Hardheim), Meinhard Kubach (Krautheim), Tobias Leiblein (Walldürn), Ottmar Lunkenheimer (Buchen), Herbert Münkel (Schloßau), Peter Müssig (Walldürn), Peter Schlär (Mudau), Linus Schmitt (Limbach), Alfred Seitz (Gerichtstetten), Theo Slepkowitz (Hettingen), Rolf Trabold (Osterburken), Fitze-Beck (Großeicholzheim), Burkhardt Volk (Oberwittstadt), Bäckerei Wittemann (Buchen), Bäckerei Weber (Buchen) und Bäckerei Seifert (Hainstadt). mb