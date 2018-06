Bittamt mit Kaplan Dufner

Anzeige

Hainstadt.Die Gemeinde Hainstadt begeht am morgigen Dienstag den 400. Jahrestag ihrer Gelübdeprozession. Im Jahr 1618, das als Jahr des Ausbruchs des Dreißigjährigen Krieges in die Geschichte einging, hatte die damalige Gemeinde in einer Zeit existenzieller Nöte ein Gelübde abgelegt, jedes Jahr am 26. Juni, dem Todestag der beiden Märtyrer Johannes und Paulus, eine Bittprozession nach Hettigenbeuern und wieder zurück durchzuführen, wo beide Glaubenszeugen als Pfarrpatrone verehrt werden. Seither gilt dieser Tag als „Hagelfeiertag“ und drückt damit die Sorge vor den Unbilden und Launen der Witterung aus, denen sich die Menschen auch heute noch schutzlos ausgeliefert sehen. Die Märtyrer Johannes und Paulus, die im 4. Jahrhundert nach Christus für ihren Glauben sterben mussten, wurden besonders in den landwirtschaftlich geprägten Gegenden als sogenannte Wetterheilige verehrt, da ihr Todestag in zeitlicher Nähe der Sommersonnenwende und des Siebenschläfertages in eine kritische Jahreszeit fällt, in der Naturgewalten wie Gewitterstürme mit Hagel und Überschwemmungen innerhalb weniger Minuten zum Totalverlust der bevorstehenden Ernte sowie Verlust von Hab und Gut führen können.

Um 6 Uhr geht es los

Die Prozession startet um 6 Uhr vor der Pfarrkirche St. Magnus. Unter den Klängen der Musikkapelle werden die Wallfahrer das Lied „Beim frühen Morgenlicht …“ anstimmen und auf dem zweistündigen Prozessionsweg ihre Bitten und Anliegen vor Gott tragen. An dem erst kürzlich eingeweihten Gedenkstein beziehungsweise Kreuz auf der Leining’schen Wiese werden sie eine kurze Statio halten im Gedenken an alle, die in den zurückliegenden Jahrhunderten an dieser Prozession teilgenommen haben In.Hettigenbeuern wird Kaplan Claudius Dufner um 8. Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes und Paulus ein Bittamt halten. Anschließend werden die Pilger durch das dortige Gemeindeteam mit einem Pilgerfrühstück versorgt, bevor es gegen 10 Uhr nach einer kurzen Andacht mit eucharistischem Segen wieder heißt, betend und singend den Rückweg anzutreten. In der Kirche angekommen erbitten die Gläubigen den Segen Gottes, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Menschen. wiba