BLB zeigt „Der nackte Wahnsinn“

Buchen.Die Badische Landesbühne zeigt am 8. Januar Michael Frayns Komödie „Der nackte Wahnsinn“ in der Stadthalle in Buchen. Die Inszenierung von Arne Retzlaff beginnt um 19.30 Uhr.

Das Stück handelt von einer konfusen Theatertruppe, die mit der Komödie „Nackte Tatsachen“ unmittelbar vor der Premiere steht. Doch bei der Generalprobe geht so einiges schief. Das Stück, das seit seiner Uraufführung 1982 als die Theaterkomödie schlechthin gilt, inszeniert Regisseur Arne Retzlaff an der Landesbühne.

Karten gibt es beim Verkehrsamt Buchen, Telefon 0 62 81 / 27 80 oder E-Mail an info@verkehrsamt-buchen.de.

