Blühende Streifen für Vögel und Insekten

„Wir machen blühende Streifen!“ – Nach diesem Motto haben Landwirte im Neckar-Odenwald-Kreis im Frühjahr Blühmischungen ausgesät, die bis Ende September Blumen hervorbringen werden.

Neckar-Odenwald-Kreis. Derzeit blühen auf dem Feld von Jochen Kautzmann aus Sindolsheim vor allem die Pflanzen Phacelia, Kornblumen und Klatschmohn. „Wir machen blühende Streifen!“ heißt die Aktion von Landwirten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Hummeln und Bienen umschwärmen die Blütenkelche. In den nächsten Wochen werden die Sonnenblumen ihre Blüten öffnen. „Die Landwirte helfen damit Bienen und anderen Insekten“, sagt Andreas Sigmund, Geschäftsführer des Bauernverbands Neckar-Odenwald-Kreis. „Und im Herbst und Winter bieten die Samen der Blumen den Vögeln Nahrung.“

Nach Angaben des „Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg“ in Karlsruhe entsteht in diesen Blühpflanzenfeldern auch ein Lebens-, Brut- und Rückzugsraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten. Wildtiere fänden hier nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz und Deckung. Die Landwirte profitierten von einer guten Durchwurzelung der Böden. Außerdem würden der Nahrstoffaustrag in Grund- und Oberflächenwasser und die Bodenerosion verhindert.