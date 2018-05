Blumenkübel beschädigt

Anzeige

Buchen.Zwei Tage nacheinander, in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch und am Mittwochabend, wurden in der Buchener Innenstadt Blumenkübel und sonstige Gegenstände beschädigt. Am Mittwochabend nahm die Polizei dann nach einem Zeugenhinweis einen Mann fest, der bei Beschädigungen beobachtet worden war und durch den Zeugen festgehalten wurde. Es handelt sich dabei um einen 36-Jährigen, der möglicherwiese auch für die Taten am Vortag verantwortlich ist. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen, die insbesondere in der Nacht auf Mittwoch in der Buchener Innenstadt, im Bereich der Wimpinastraße und des Marktplatzes, Beobachtungen gemacht haben und möglicherweise die Person beschreiben können, die für die sinnlosen Zerstörungen verantwortlich ist. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040. pol/Bild: Olaf Borges