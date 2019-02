Bluthochdruck ist das Thema

Buchen.Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schwindel und Sehstörungen – das alles können Anzeichen für Bluthochdruck sein. Fast jeder dritte Deutsche ist betroffen. Doch viele unterschätzen die Erkrankung, die unter anderem zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen kann.

Damit es soweit nicht kommt, klären die Kardiologen Johannes Jeschke, Geschäftsführender Oberarzt am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken, und Dr. Peter A. Oberst, Sektionsleiter der Kardiologie am Standort Mosbach, in zwei Vorträgen hierzu auf. Vorgestellt werden am heutigen Dienstag um 19 Uhr in Buchen, Konferenzraum ZPA, und am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr am Standort Mosbach, Konferenzraum I. UG, die Risiken für die Entwicklung eines Bluthochdrucks und seine Folgeerkrankungen sowie Therapieoptionen. Nach den beiden kostenfreien Treffpunkt-Medizin-Vorträgen ist Zeit für individuelle Fragen.

