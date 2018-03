Bodenproben ermöglichen angepasste Düngung

Anzeige

Buchen.Der Frühling rückt näher und für die Landwirte beginnt wieder die Arbeit auf den Feldern. Wie in den Vorjahren beginnt zeitgleich der Nitratinformationsdienst (NID) mit seinen Aktivitäten. Landwirte können anhand von untersuchten Bodenproben eine gezielte und optimierte Stickstoffdüngung durchführen. Die Landwirte können nach telefonischer Rücksprache die dafür notwendigen Bohrstöcke und Styroporkisten beim neuen Lagerhausstandort der BAG-Franken, Eberstadter Straße 45 in Buchen (Telefon 06281/56443831) abholen. Für jede Bodenprobe müssen zehn bis zwölf Einstiche, mindestens auf zwei Schichttiefen gemacht werden. Die Becher sollen möglichst nur halb gefüllt werden.

Viele Details

Die Beprobung der dritten Schicht in 60-90 Zentimeter tiefe ist freiwillig, wird aber dringend empfohlen. Die Bodenproben müssen rasch eingefroren werden, da ansonsten der Nitratgehalt ansteigt und die Untersuchungsergebnisse unbrauchbar werden. Das Protokoll zur Bodenprobe muss sorgfältig und vollständig ausgefüllt werden, zum Beispiel mit Flurstücksnummer, Bodenart, Hauptfrucht und Vorfrucht.

Für den Wein- und Obstbau werden die Bodenproben etwa Mitte April angenommen, Maisflächen in Wasserschutzgebieten werden erst ab Mitte Mai beprobt. In Wasserschutzgebieten – sowohl in Problem- als auch in Sanierungsgebieten – sind nach der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) Bodenproben verpflichtend vorgeschrieben, und zwar nach dem Anbau von Vorfrüchten mit stickstoffreichen Ernteresten wie zum Beispiel Raps, Erbsen, Rüben ohne Blattabfuhr, Kartoffeln und zur Düngung von Mais und Kartoffeln