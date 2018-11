Bödigheim freut sich über neuen Backofen

Bödigheim.Gut Ding will Weile haben. Das gilt auch für das Projekt, am Jugendhaus in Bödigheim, einen Backofen aufzustellen. Da neben der Leader-Förderung auch vom Heimatverein Bödigheim ein nicht unerheblicher Teil der Gelder für diesen Backofen aufgebracht wurde, hat sich dieser nun auch um eine stilvolle Einweihung gekümmert.

Geladen waren für diesen ersten Versuch in größerer Runde die Mitglieder des Heimatvereins, die damit auch die Möglichkeit zu einem gemütlichen Beisammensein im Jugendhaus hatten. Man traf sich nach dem Gottesdienst. Statt Sonntagsbraten gab es Flammkuchen und Pizza.

Bereits um 8 Uhr war der Ofen eingeheizt worden und hatte gegen 11.30 Uhr die benötigte Hitze von 400 Grad. Etwa 50 Personen, alle Mitglieder des Heimatvereins, hatten sich eingefunden, standen um den Ofen oder saßen oben im gut beheizten Gruppenraum im Obergeschoss des Jugendhauses und ließen es sich schmecken. Nachdrücklich wurde alsbald einstimmig der Wunsch nach Wiederholungen geäußert.

Nun wird der Heimatverein die ersten Erfahrungen beim „Zweiten Bödigheimer Weihnachtsmarkt“ am 8. Dezember umsetzen. Der Ofen steht – nach Voranmeldung bei der Ortschaftsverwaltung – auch anderen Vereinen oder Gruppen zur Verfügung. HvR

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018