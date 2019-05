Botschafter machten Lust auf Ausbildung

Hettingen.„Wir machen Lust auf Ausbildung“: Unter diesem Motto informierten am Dienstag fünf Ausbildungsbotschafter der Industrie- und Handelskammer (IHK) und eine Koordinatorin die Schüler der oberen Klassen der Baulandschule Hettingen über die Chancen, welche die heimische Industrie jungen Menschen bietet. Sie waren auf Einladung von Rektor Jochen Köpfle gekommen.

Bestens vorbereitet, souverän und authentisch präsentierten die jungen Ausbildungsbotschafter ihre zu erlernenden Berufe, indem sie diese anschaulich in all ihren Facetten darstellten. Ferner wurden die Ausbildungsbetriebe beziehungsweise die von ihnen verfolgte Werterziehung überzeugend vorgestellt. Deutlich wurde dabei, dass die Firmen hohe Erwartungen an die Lehrlinge haben. Schließlich gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Allerdings bieten die Ausbildungsbetriebe intensive Hilfestellungen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Berufsabschluss an, ebenso attraktive Ausbildungsvergütungen und nicht zuletzt die Aussicht auf einen guten Job.

Der Dank von Lehrerin Regina Keilbach (Klasse 7) und Lehrer Klaus Linhart (Klasse 8) galt nicht nur den jugendlichen Referenten, sondern auch jenen Betrieben, welche die Ausbildungsbotschafter für diese Veranstaltung zur Verfügung stellten: die Firma Scheuermann und Heilig in Hainstadt, die Firma WLC Würth-Logistik in Adelsheim sowie die Firma Resideo in Mosbach.

Beide Lehrkräfte waren sich über den unbedingten Nutzen einer solchen Veranstaltung einig. „Wiederholung erwünscht!“, lautete ihr Fazit. Damit wurde die Baulandschule einmal mehr ihrem eigenen Anspruch gerecht, den Schülern eine sehr differenzierte Orientierung auf dem Weg in einen Beruf zu geben. Der jetzt stattgefundene Besuch von Ausbildungsbotschaftern ist nur einer von vielen Bausteinen, die diesem Ziel dienen.

Die Initiative Ausbildungsbotschafter wird von einer breiten Bewegung getragen. Angesiedelt ist sie beim Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag. Weitere Partner sind der Baden-Württembergische Handwerkstag, die Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund. Unterstützung gewährt insbesondere auch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Stuttgart.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019