Buchen.Anlässlich der Einweihung des neuen „Boulderbereichs“ im Kletterzentrum veranstaltet die Sektion Buchen des Deutschen Alpenvereins einen „Bouldercup für Jedermann“ am Samstag, 9. Februar. Bouldern ist Trendsport und ab 2020 olympische Disziplin; dabei geht es um Klettern ohne Kletterseil und Gurt an Felsblöcken oder wie hier an künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe. Egal ob absoluter Anfänger oder bereits ambitionierter Boulderer, alle Interessierten ab zwölf Jahren sind willkommen. Start ist um 12.30 Uhr, eine Teilnahmegebühr fällt an.

