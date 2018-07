Boule-Spiel-Abend mit Alois Gerig

Anzeige

Hettingen.Der CDU-Ortsverband und die Freien Wähler Stadtverband Buchen veranstalten am Freitag, 20. Juli, an der Morrequellen-Anlage einen Boule-Spiel-Abend mit Bier und Bratwurst. Der Beginn ist um 17 Uhr. Als besonderer Gastspieler wird der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig anwesend sein. Alle sportlich und/oder politisch Interessierten sind hierzu willkommen.

Vom Mehrgenerationentreff

Buchen. Im Mehrgenerationentreff gibt es folgendes Programm: „Probleme mit Computer, Smartphone & Co.? Reden wir doch mal drüber!“ findet am heutigen Mittwoch von 10 bis 11.30 Uhr statt. Eine erste Klärung ist über Frieder Ebert, (Email frieder.ebert.44@gmail.com), Telefon 06281/4982, möglich. Das Angebot wird von drei Personen mit jeweils speziellen Kenntnissen angeboten, die dann versuchen, passende Termine zu finden. Am Mittwoch ab 15 Uhr ist Kaffeetreff. Frauenfrühstück ist am Donnerstag, 19. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr. Spielen für Jedermann findet am Donnerstag ab 14 Uhr statt. Die Spielgruppe für Kinder ist am Freitag, 20. Juli, von 9 bis 11 Uhr.