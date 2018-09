„Brachliegende Flächen ungepflegt“

Hardheim/Schweinberg.Schweinbergs Ortsvorsteher Dieter Elbert sprach die Reinigung von Entwässerungsrinnen und öffentlichen Grundstückseinfassungen an. In der Hauptsatzung der Gemeinde gebe es dafür keine ausreichende Regelung. Und das sei nicht nur in Schweinberg ein Problem. „Die Entwässerungsrinnen werden nicht gepflegt, es fließt kein Wasser mehr ab und dieser Zustand ist nicht tragbar“, meinte er. Auch würden sich manche Bürger weigern, brachliegende Grundstücke zu pflegen. „Um dagegen vorzugehen, brauchen wir Rechtsmittel“, forderte der Ortsvorsteher. „In Hardheim klappt das weitestgehend, dass die Besitzer ein- bis zweimal im Jahr ihre brachliegenden Grundstücke pflegen“, erklärte der Bürgermeister. „Regeneinläufe fallen in die Zuständigkeit der Gemeinde.“ Rohm verwies darauf, dass in einer der nächsten Sitzungen die Gemeindesatzung überarbeitet werden soll. i.E.

