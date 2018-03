„Bringen die Schule auf Neubaustandard“

Anzeige

Dass die Maßnahme in mehreren Schritten vonstatten gehe, ermögliche es, die Kosten besser im Blick zu behalten, so Burger, der von einem „verantwortbarem, aber auch anspruchsvollem Gesamtprojekt“ sprach. Professor Kilian habe schon viel in Sachen Schulbau gemacht, weshalb der Bürgermeister die Maßnahme in guten Händen sieht.

„Das BGB leidet seit Jahren unter strukturellen Schwierigkeiten“, machte Schulleiter Jochen Schwab deutlich. Er sei froh, dass man nun versuche, die Probleme mit einem großen Wurf in den Griff zu bekommen. Die Summe sei stolz, aber Schwab geht davon aus, dass es möglich sei, mit der vorliegenden Planung das Optimalergebnis für die Schule zu erreichen.

Kosten im Blick behalten

Die Fraktionsvorsitzenden Martin Hahn, Dr. Harald Genzwürker und Johannes Volk waren sich einig, dass die Kosten hoch sind, aber am Ende eine neue Schule stehen werde. Man könne nur hoffen, dass die Kosten im Rahmen bleiben und müsse sie auf jeden Fall im Blick behalten.

Startschuss im Sommer

Der Startschuss fällt im Sommer und mit dem Ende der Bauzeit wird im Frühjahr 2022 gerechnet. Wie die FN auf Nachfrage bei Fachbereichsleiter Günter Müller erfuhren, wird die Schule in der Raum-Programmfläche – dazu zählen Unterrichts- und Fachräume, der Lehrer- und Verwaltungsbereich, der allgemeine Aufenthalts- sowie ein Ganztagesbereich – von 4910 auf 6255 Quadratmeter wachsen. Vor allem die weitgehende Erneuerung der Technik schlägt finanziell kräftig zu Buche. Sie ist mit rund 4,6 Millionen nahezu ebenso hoch wie die Baukonstruktion selbst. Auch der Neubau werde wieder auf Pfählen stehen, wie Professor Hans-Ulrich Kilian erklärte. Ausgangspunkt der Maßnahme seien die Bestandsgebäude. „Das meiste wissen wir schon über sie, wird sind aber noch nicht ganz durch mit der Bestandsaufnahme“, stellte der Architekt klar. An der äußeren Hülle solle möglichst nichts getan werden. Im Inneren werde natürlich saniert und an die schulische Nutzung angepasst, aber der Schwerpunkt soll im Neubaubereich liegen.

„Wir verlegen den Eingang in die Mitte“, verdeutlichte Professor Kilian. Hinter ihm befinde sich das Selbstlernzentrum, ein großer offener Bereich. Neu ist ein zweigeschossiger Verbindungsbau zwischen den beiden Trakten, so dass im mittleren Bereich die Fachklassen der Naturwissenschaften angesiedelt werden können. „Die Baumaßnahme ist groß“, so Kilian, der darauf hinwies, dass man nach dem Umsetzen der Maßnahme über eine Netto-Grundfläche von knapp 8000 Quadratmetern verfüge. Der Neubau mache davon rund 2300 Quadratmeter aus.

Als noch ausstehende Risiken benannte Kilian, dass es über die Beschaffenheit des Daches und seine Haltbarkeit im Brandfall noch Unklarheiten gebe. Ebenso sei noch nicht geklärt, ob eine Kompensation durch Fluchtwege erreicht werden könne, falls dies nötig werde. Auch die Themen Schadstoffe. Trafostation und Pfahlgründung würden noch Unklarheiten beinhalten, so der Professor.

Die Baumaßnahme sei kein Abenteuer, sondern ein „wohl durchdachtes Projekt“, meinte Roland Burger. Geschlossen stimmte das Gremium der Planung zu.

