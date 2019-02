Brisantes Thema aufgegriffen

Götzingen.Ein lokales Thema glossiert der Jahresorden der Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“ für die Kampagne 2019. Er dokumentiert das Kampagnen-Motto, das da lautet „Getzemer Feschte, außerhalb vum Oart die Beschte!?“ und spricht damit ein im Götzinger Vereinsleben brisantes Thema an, nämlich Vorbehalte und Einsprüche ge-gen Veranstaltungen.

Die mit der Prunksitzung am 26. Januar sehr erfolgreich gestartete Session sieht für Herzkerschehausen bis zum Kampagnenende noch folgende Termine vor: Am Sonntag, 17. Februar, die Kinder-Fastnachtsparty der „Getzemer Narre“, am Samstag, 23. Februar, bunter Kappenabend des TSV Fortuna Götzingen, am Samstag, 2. März, den Jägerball des Musikvereins heuer unter dem Motto „Unter dem Meer“, am Sonntag, 3. März, Gänschmarsch der Getzemer Narre, am 4. März Rosenmontagsumzug der Getzemer Narre vor undschließlich am Samstag, 9. März, das Männerballett-Turnier unter dem Motto „Herzkersche-Tanzgaudi“ als definitiven Schluss-Akkord. jm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.02.2019