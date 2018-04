Broadway-Melodies in der Stadthalle

Anzeige

Buchen.Broadway Melodies, das ist ein faszinierender musikalischer Abend mit den schönsten und beliebtesten Songs aus der alten und der neuen Welt des Broadway. Am Freitag, 28. Dezember, kommt diese Show mit Songs und Tanzszenen aus bekannten und auch verfilmten Broadway-Produktionen um 20 Uhr auch nach Buchen in die Stadthalle.

Seit Jahrzehnten erobern Broadway-Musicals nicht nur das Publikum in New York, sondern von dort aus entweder als Verfilmung oder auf der Bühne auch den Rest der Welt. Musicals wie „Mary Poppins“, „West Side Story“, „My Fair Lady“, „Hair“ oder „Cats“ sind weltberühmt, Lieder daraus längst zu Evergreens geworden und von den Bühnenshows nicht mehr wegzudenken. Die Show „Broadway Melodies“ bringt nicht nur unsterbliche Klassiker wie „Singin’ in the rain“, „Money“ oder „Over the Rainbow“ auf die Bühne, sondern auch Lieder aus neueren Musicalproduktionen wie „Memory“ aus Cats. Präsentiert werden die Songs von fünf außerordentlichen Solisten der großen deutschen Musicalproduktionen. Atemberaubende Tanzszenen von klassisch über Rock zu Pop und Akrobatik stehen im Wechselspiel zur Darbietung der fünf Solisten.