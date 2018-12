„Broadway Melodies“ zum Mitsingen

Buchen.Musik zum Mitklatschen, Mitsingen und am Ende auch zum Mittanzen bekamen am Dienstagabend rund 150 Besucher in der Stadthalle geboten. Die Show „Broadway Melodies“ machte im Rahmen ihrer Tournee auch in Buchen Station. Fünf Gesangssolisten, acht Tänzerinnen und Tänzer, aufwendige Kostüme und ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept machten den Abend für die Besucher zu einem besonderen Erlebnis.

Die Musik selbst wurde eingespielt. Die Gesangssolisten waren Stefanie Wesser, Michelle Donner, Oliver Sohl, Horst Eyck und Lajos Szuszyk. Mit nahezu nahtlosem Übergang sorgten die Akteure mit ihren Musical- und Popsongs sowie mit mitreißenden Tänzen für Stimmung. Unter anderem präsentierten sie Songs von Abba, aus „Phantom der Oper“ und aus „Cats“. Gegen Ende des rund zweistündigen Programms sorgte der „Sweet Transvestite“ aus „The Rocky Horror Show“ für Amusement im Publikum. Mit Stöckelschuhen und rotlackierter Kleidung machte er beziehungsweise sie mit dem Publikum seine Witze.

Am Ende durfte das Publikum sogar mittanzen. Nach einer kurzen Einführung in die Choreographie tanzte der ganze Saal zu „Let‘s do the time warp again“ aus „The Rocky Horror Picture Show“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018