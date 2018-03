Brot kaufen und Gutes tun

Anzeige

Buchen.Brot beim Bäcker kaufen und damit Gutes tun: Die Bäckereien der Innung Buchen beteiligen sich an der Soli-Brot-Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbunds und des Hilfswerks Misereor.

Wer ein Soli-Brot kauft, unterstützt gleichzeitig sechs Hilfsprojekte: Hilfe für Mädchen, die in Kenia auf der Straße leben; Waldgärten in Haiti; ein Frauenprojekt in Timor Leste; ein Frauenprojekt in Uganda; Kampf gegen Genitalverstümmelung in Tansania, Mali und Ägypten; Fastenaktion in Indien. Im Bereich der Bäckerinnung Buchen beteiligen sich 42 Bäckereien beziehungsweise Filialen an der Soli-Brot-Aktion. Kunden können dort entweder direkt spenden, indem sie Geld in die aufgestellten Spendenboxen werfen. Oder sie kaufen das Soli-Brot. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt den sozialen Projekten zugute. Den einzelnen Bäckern ist es überlassen, ob sie ein spezielles Soli-Brot anbieten oder Brote aus ihrem Sortiment nach dem Motto „Solibrot – schmeckt gut und tut gut“ anbieten. Die Aktion dauert bis Karfreitag.

Folgende Bäckereien der Bäckerinnung Buchen nehmen an der Soli-Brot-Aktion teil: Oskar Breunig (Hainstadt), Michael Czasch (Schillingstadt), Bäckerei Gärtnersmühle (Hardheim), Meinhard Kubach (Krautheim), Tobias Leiblein (Walldürn), Ottmar Lunkenheimer (Buchen), Herbert Münkel (Schloßau), Peter Müssig (Walldürn), Peter Schlär (Mudau), Linus Schmitt (Limbach), Alfred Seitz (Gerichtstetten), Theo Slepkowitz (Hettingen), Rolf Trabold (Osterburken), Fitze-Beck (Großeicholzheim), Burkhardt Volk (Oberwittstadt). mb