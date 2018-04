Anzeige

Mit einem stimmungsvollen Festakt in der Pfarrscheune feierte die am 28. Februar 1988 gegründete Kreisgruppe der Ostpreußen, Westpreußen und Pommern am Sonntag ihr 30-jähriges Bestehen.

Buchen. Kreisvorsitzende Rosemarie S. Winkler hieß die zahlreichen Gäste in Hainstadt willkommen und hielt fest, dass die starke Liebe und Treue zur Heimat eine „ebenso starke Gruppe von Gleichgesinnten“ schuf, der sich auch zahlreiche Einheimische anschlossen. Nun gelte es trotz rückläufiger Mitgliederzahlen durch Todesfälle, mit unerschütterlicher Zuversicht in die Zukunft zu blicken. In diesem Sinne galt ihr Dank neben den Mitgliedern vor allem ihrem Gatten Georg A. Winkler, der über die Jahrzehnte auch als „persönlicher Busfahrer“ zahlreiche Kilometer sammelte. Posthum dankte sie zudem Eugenie Rupp, ohne die man nicht in der Pfarrscheune sitzen könnte.

Die Grußworte eröffnete Dietrich Peiler (Landesgruppe Baden-Württemberg der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen). Er gratulierte der Kreisgruppe zum Jubiläum und wünschte „gedeihliches Fortbestehen“, ehe er Rosemarie S. Winkler als „treibende Kraft“ bezeichnete und Präsente überreichte. Dem schloss sich Ortsvorsteher Bernd Rathmann an. „Trotz des strukturellen Wandels darf man seine Wurzeln nie vergessen“, bemerkte er. Was 1988 im Kleinen begann, habe sich zu etwas Großem entwickelt, auf das man stolz sein könne. Dabei habe sich gerade Rosemarie S. Winkler Verdienste als „Brückenbauerin zwischen Ost und West“ erworben. Auf „bleibende Werte und die Pflege heimatlicher Kultur und Tradition“ berief sich Gudrun Marx (Pommersche Landsmannschaft Baden-Württemberg), die der Kreisgruppe einen bunten Strauß an Aktivitäten bescheinigte und an den hohen Wert der bewussten Pflege des Heimatgedanken erinnerte.