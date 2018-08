Brüder übernachten bei der Polizei

Buchen.Weil zwei Brüder am Samstagmorgen sehr laut waren, wurde gegen 6.30 Uhr die Buchener Polizei alarmiert. Während sich einer der beiden beim Eintreffen der Polizisten ruhig verhielt, begann der andere zu schreien. Da der 37-Jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, sich weigerte, die Musik auf Zimmerlautstärke zu drehen, wurde er in Gewahrsam genommen. Als der Mann sich eine ganze Weile in einer Zelle befand, erschien dessen Bruder beim Polizeirevier und wollte ihn abholen. Nachdem ihm erklärt wurde, dass eine richterliche Anordnung für dessen Gewahrsam bestehe, begann er zu toben und schlug auf die Eingangstür der Dienststelle ein.

Da er auf Platzverweise nicht reagierte, fackelten die Polizisten nicht lange und brachten ihn ebenfalls in einer Zelle unter, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.08.2018