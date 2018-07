Buchener Fußballstadtmeisterschaften stehen im Mittelpunkt

Anzeige

Waldhausen.Der Festakt anlässlich des 90-jährigen Vereinsbestehens am Freitagabend sowie die Austragung der Fußballstadtmeisterschaften der Stadt Buchen mit acht teilnehmenden Vereinen prägen das Programm des Sportfestes des SV Rot-Weiß Waldhausen am kommenden Wochenende.

Eröffnet wird das Fest am morgigen Freitag um 17.30 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael. Anschließend wird am Kriegerdenkmal für die gefallenen und vermissten Vereinsmitglieder ein Kranz niedergelegt, ehe der eigentliche Festakt dann im Festzelt beginnt. Hier stehen neben den Grußworten verschiedener Redner die Festrede des langjährigen Vorsitzenden und Ehrenmitgliedes Manfred Weber sowie zahlreiche vereinsinterne Ehrungen auf dem Programm. Musikalisch umrahmt wird der Festakt vom Gesangverein Liederkranz Waldhausen.

Im sportlichen Mittelpunkt des Festes steht die Austragung der Fußballstadtmeisterschaften der Stadt Buchen. Die Auslosung ergab folgende zwei Gruppen: Gruppe A mit FC Germania Bödigheim, FC Viktoria Hettingen, TTSC Buchen und dem SV Hettigenbeuern. In der Gruppe B spielen der TSV 1863 Buchen, die SG TSV Götzingen/VFL Eberstadt, die SpVgg Hainstadt und der gastgebende SV Waldhausen. Die Vorrundenspiele hierzu finden am Samstag und Sonntag statt. Die Halbfinalspiele sind am späten Sonntagnachmittag und das Endspiel ist auf Montag um 19 Uhr angesetzt. Ergänzend dazu finden zahlreiche Jugendspiele sowie ein Turnier der Nachbarvereine aus Großeicholzheim, Heidersbach und Laudenberg statt.