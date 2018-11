Buchsbaumzünsler war das beherrschende Thema

Hainstadt.Viele Gartenbesitzer in Buchen und Umgebung hat in diesem Jahr zum ersten Mal der Buchsbaumzünsler beschäftigt. Der Schädling war deshalb beim Vortrag der Siedlergemeinschaft Hainstadt im Haus der Feuerwehr unter der Überschrift „Pflanzen für unsere Gärten“ beherrschendes Thema für über 20 Besucher. Sie holten sich Tipps von Sven Görlitz, Gartenexperte beim Verband Wohneigentum Baden-Württemberg. Herrmann Klein, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Hainstadt, freute sich über das große Interesse an der Veranstaltung.

„Buchs wird es dauerhaft sehr schwer haben“, erklärte Görlitz. Die Alternativen seien vielfältig. „Allerdings sind bei der Pflanzenauswahl auch noch andere Dinge zu berücksichtigen.“ In Zeiten eines massiven Rückgangs der Insekten könne jeder Gartenbesitzer viel für diese nützlichen Tiere tun. Möglichst heimische Pflanzen sollten gewählt und Wildwuchs nicht unbedingt entfernt werden, so Görlitz. Denn auschlaggebend dafür, ob heimische Tierarten Nahrung und Unterschlupf finden, ist die Gestaltung des Gartens nach bestimmten Kriterien. „Vielfalt“ lautet dabei das Credo.

„Im Herbst sollten Sie die Beete nicht abräumen, da die Insekten in Stängeln und im Falllaub überwintern“, gab der Fachmann zu bedenken. Wer dann noch eine standortgerechte Gestaltung und Bepflanzung beherzigt, überwiegend heimische Pflanzen wählt, Regenwasser zum Gießen und regionale Materialien für die Gestaltung verwendet, habe schon sehr viel für die Natur gewonnen. Auch können mit wenig Aufwand verschiedene Biotope geschaffen werden: Ein Teich etwa als Feuchtbiotop, Magerrasen als Dachbegrünung oder eine Natursteinmauer, Totholz- oder Laubhaufen, die wiederum Unterschlupf für Insekten oder Igel bieten. Verzichten sollten Gartenbesitzer auf Torf, mineralischen Dünger und chemisch-synthetischen Pflanzenschutz. „Das schadet den Kleinstlebewesen“, so Görlitz.

Züchterisch unveränderte Arten – darauf setzt Gartenberater Görlitz. Denn ein naturnaher Garten funktioniert am besten mit Pflanzen, die in unseren Breitengraden so ohnehin auch in freier Natur gedeihen würden. Görlitz gab einen ausführlichen Überblick über heimische Gartenpflanzen und ihre ökologische Bedeutung. Eine gute, aber nicht sehr bekannte, Alternative als immergrünes Formgehölz sei beispielsweise der Strauchefeu. Dieser ist unempfindlich, rankt und wuchert nicht, wächst auch im Schatten und ist nicht zuletzt für Insekten und Vögel eine sehr wichtige Nahrungspflanze.“ Des Weiteren kommen Sorten der Stechpalme, der Heckenkirsche oder die buchsbaumblättrige Berberitze in Frage.

„Wir erleben starke Wetterextreme in Folge des Klimawandels mit Trockenheit und Hitze. Hier brauchen wir zum einen Pflanzen, die das aushalten“, so Görlitz. „Außerdem brauchen wir mehr statt weniger Grünpflanzen in unseren Gärten, da diese durch ihre Verdunstung als natürliche Klimaanlagen fungieren.“ Leider sei in immer mehr Gärten das Gegenteil zu beobachten: Sie seien „zugeschottert oder zugepflastert.“ Was der Gartenexperte sich stattdessen wünschen würde: „Vor jedem Haus einen Baum. Mindestens. Für jeden Standort gibt es ein passendes Gehölz. Wenn dieser noch blüht und Früchte trägt ist für alle was dabei, zum Beispiel Zierapfel, Kornelkirsche, oder Felsenbirne als Hochstamm.“

Zudem sei nicht zu unterschätzen, dass auch gerade Kinder sehr von einem artenreichen Garten profitieren. „Freispiel, Naturerfahrung, eigene Entdeckungen - gibt es ein besseres Umfeld für kleine Forscher als den eigenen Garten?“, so Sven Görlitz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018