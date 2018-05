„Bücher fallen nicht vom Himmel“

Anzeige

„Drachen sind stark und können Feuer speien“, weiß der fünfjährige Jan-Luka, der mit großer Begeisterung einen Buntstift nach dem anderen zur Hand nimmt. In Windeseile entsteht ein kunterbuntes Kunstwerk, auf dem der Drachen mit einem großen Horn zu sehen ist.

Gemeinsam mit der fünfjährigen Finja, die erzählt, dass sie gerne Bücher anguckt, bringt er zu Papier, was ihm kurz zuvor seine Erzieherin Jennifer Münster vorgelesen hat. Es handelt sich dabei um die vierte Strophe des Gedichts, das einer gemeinschaftlichen Idee von Dr. Isabell Arnstein und deren Freundin Sonja Riedel entstammt, der Texterin der Geschichte.

Insgesamt hat es zwölf Strophen – und jeder einzelnen wird in den kommenden Tagen von jeweils zwei aktuellen beziehungsweise kommenden Schulanfängerkindern mit Buntstiften Leben eingehaucht.

Insgesamt wirken 27 Kinder an dem Buch mit: 24 „wandeln“ in Zweier-Teams die zwölf Strophen in Bilder um, zwei Kinder gestalten die Rückseite, eines das Cover.

Die Idee für das außergewöhnliche Projekt stammt von Isabell Arnstein aus Buchen, deren zwei Töchter ebenfalls die Kindertagesstätte „Regenbogen“ besuchen.

„Ich beabsichtige mit dem Kinderbuch eine frühe Leseförderung“, erzählt die junge Frau, die Lehrerin an der Zentralgewerbeschule in Buchen ist, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Lächelnd fügt sie hinzu, wie groß die Vorfreude bei ihr und vor allem bei den Kleinen ist, schon bald ein „richtiges“ Buch in Händen zu halten. „Darauf sind sie bestimmt stolz und nehmen es gerne zur Hand, weil ja ihre eigenen Bilder – und die ihrer Freunde – darin zu finden sind“, so Arnstein.

Während Finja und Jan-Luka malen, erzählt der fünfjährige Leopold unserer Zeitung, dass es sich bei dem imposanten Gebäude, welches er gerade zu Papier gebracht hat, um ein Vulkanhaus handelt. „Darin mag meine Mama wohnen.“ Zwei große, rote Berge sind auf dem Kunstwerk des sechsjährigen Keke zu sehen. Und er selbst? „Ich steh’ ganz oben“, erklärt er stolz, während ihm seine Erzieherin Jennifer Münster über die Schulter schaut. Sie findet die Idee, die Reime von Isabell Arnstein und deren Freundin gemeinsam mit den Kindern zu illustrieren und daraus ein Buch entstehen zu lassen, „cool“ und „richtig klasse“. Strahlend schildert die Erzieherin, wie engagiert ihre Schützlinge dabei zu Werke gehen. „Sie sind motiviert, malen zielstrebig mit – und das Wichtigste: Es macht ihnen echt Spaß.“

Eigenen Platz in der Welt finden

„Dass der Text in Reimen ist, ist durchdacht, denn Kinder lieben Reime und können sich so lautmalerisch den weiteren Fortgang der Geschichte einfacher erschließen, was sich beim basalen Lesen lernen sehr positiv auswirkt“, so Arnstein, denn: „Bücher fallen nicht vom Himmel.“

Die Mutter wünscht sich, dass noch viel mehr Kinder spätestens im Kindergartenalter in Kontakt mit Büchern kommen – und somit möglichst früh an Sprache herangeführt werden.

„Ich sehe, dass es genau das richtige Alter ist, etwas in dieser Art zu machen“, so Isabell Arnstein, die hinzufügt: „Freude an Sprache wird in diesem Alter ausgebildet, dann, wenn es noch Spaß macht.“ Ganz nebenbei befassen sich die Mädchen und Jungen beim Lesen und Bebildern der Geschichte mit Fragen wie: „Wer bin ich?“. So lernen sie spielerisch und quasi ganz nebenbei, ihren eigenen Platz in der Welt zu finden.

Froh ist Isabell Arnstein darüber, dass sie mit ihrer Idee auch die Kindergartenleiterin Ulrike Link und deren Team begeistern konnte – ebenso wie die Eltern der Fünf- und Sechsjährigen.

„Alle sind hier offen für Ideen, das zeichnet die Kindertagesstätte aus“, so Arnstein. Lobende Worte erntet sie von Link. „Wann hat man schon mal die Gelegenheit, an einem Buch mitzuwirken?“, so die Kindergartenleiterin, die im FN-Gespräch erklärt, dass sie sich stets freue, wenn Eltern die Möglichkeit nutzen und sich mit ihren Interessen und ihrem Tun in den Kindergarten-Alltag einzubringen.

Übrigens: Von Isabell Arnstein stammt nicht nur die Idee, gemeinsam ein Kinderbuch entstehen zu lassen. Sie begleitet auch die Malstunden in der Kindertagesstätte, bearbeitet die Kunstwerke zu Hause nach und schreibt das Vorwort, in dem sie auf die Leseförderungsmaßnahme eingehen will.

Darüber hinaus übernimmt sie die Herausgebertätigkeit. Wie die Kinder hofft sie darauf, die ersten gedruckten Exemplare (Hardcover, A 5-Querformat, rund 30 Seiten) pünktlich zum Sommerfest der Kindertagesstätte in Händen zu halten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018