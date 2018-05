Bürgermeisterbaum für Thorsten Weber geplanzt

Anzeige

Kommandant Karl Wendel überbrachte dem im Januar gewählten neuen Bürgermeister die Grüße aller Abteilungswehren und beglückwünschte nochmals zur Wahl.

Wendel wünschte dem Bürgermeister als „oberstem Feuerwehrmann“ der Gemeinde Limbach stets eine glückliche Hand und war sich sicher, dass die gute Zusammenarbeit zwischen dem Gemeindeoberhaupt und der Feuerwehr nahtlos fortgeführt wird.

Bürgermeister Weber bedankte sich für die Fortführung der Tradition des Baumstellens und für den Aufwand des Transportes und Stellens an seinem Wohnhaus in Buchen. Er hob die Bedeutung und die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren sieben Abteilungen in der Gemeinde Limbach hervor.

Auch er sicherte zu, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr weiterhin in gutem Miteinander fortzuführen. Darüber hinaus erinnerte er an die getätigten und laufenden Investitionen im Bereich der Feuerwehr. „Diese“, so betonte er, „zeigen deutlich den Stellenwert der Feuerwehr auf.“ Mit dem geplanten Feuerwehrbedarfsplan und den daraus abzuleitenden Folgerungen solle ein weiterer Baustein für die Zukunftsfähigkeit der Abteilungswehren gelegt werden, kündigte Bürgermeister Weber an.

Abschließend lud er zu einem gemeinsamen Vesper ein. hes

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018