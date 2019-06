Bürgerumfrage im Ort gestartet

Hettigenbeuern.Als Erholungsort im Morretal gelegen, wissen die Einwohner von Hettigenbeuern die Idylle und Gemeinschaft durch ein reges Vereinsleben im ort zu schätzen. Ein Nachteil sind jedoch die nahezu zehn Kilometer Entfernung zur Kernstadt, da es in dem Stadtteil durch den demografischen Wandel nur noch wenige Angebote und Einrichtungen wie beispielsweise Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gibt. Und „landschaftlich schön“ reicht auf die Dauer eben nicht aus. Seit einigen Wochen trifft sich deshalb eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam Impulse zu setzen und „Heddebör“, wie alle Einwohner den Ort liebevoll nennen, auch für die Zukunft attraktiv zu halten. Für das Vorhaben wurde der Titel „Heddebör unser Ort – Zukunft gemeinsam gestalten“ entwickelt.

Bei den bisherigen Treffen und Gesprächen wurde schon eine erste Planung erstellt, es soll auch die gesamte Dorfgemeinschaft aktiv eingebunden werden. Das Kernteam wurde auf das Förderprogramm „Gut Beraten!“ der Allianz für Beteiligung aufmerksam, wodurch das Land Baden-Württemberg Beratungsgutscheine für die Ideenentwicklung und Bürgerbeteiligung zur Verfügung stellt. Einem entsprechenden Antrag wurde mittlerweile zugestimmt und nun kann mit einem externen Berater das eigentliche Projekt gestartet werden.

Erste Flyer verteilt

Das Kernteam möchte nun in der weiteren Arbeit Ideen für Hettigenbeuern entwickeln und möglichst auch Projekte auf den Weg bringen. Dieses Team besteht aus 15 Personen, alle Gruppierungen und Altersklassen der Dorfgemeinschaft sind vertreten. In einem ersten Schritt soll eine großangelegte Befragung – eine sogenannte Bürgerumfrage – über Wünsche und Anregungen, aber auch Sorgen und Nöte der Dorfgemeinschaft erfolgen. Es geht um die zentrale Frage: „Was für Vorstellungen und Ideen haben die Einwohner für das zukünftige Zusammenleben in Hettigenbeuern?“ Dazu wurden bereits Informationsflyer an Haushalte verteilt. Im Anschluss erfolgt jetzt durch eine persönliche Verteilung der Fragebögen die Bürgerumfrage. Die ausgefüllten Bögen sollen bis Sonntag, 7. Juli zurückgegeben werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Rückgabe: So wurden unter anderem Rückgabekästchen bei der Metzgerei Baumann und beim Getränkeland Berres aufgestellt. Es kann auch ein Einwurf in einen gekennzeichneten, separaten Briefkasten beim Eingang zum Kindergarten/Kirchblick erfolgen.

Nach einer Dokumentations- und Auswertungsphase ist am Sonntag, 15. September, eine zentrale Gemeinschaftsveranstaltung unter dem Motto „Zukunftsdialog – Heddebör trifft sich“ im Dorfgemeinschaftshaus geplant. Hier sollen über die Ergebnisse der Umfrage informiert und gegebenenfalls durch Arbeitsgruppen weitere Impulse gesammelt werden. Gemeinsam können nächste Projektschritte und -ansätze überlegt werden. Die in dem Beteiligungsverfahren identifizierten Ideen zur Zukunftsgestaltung sollen im Rahmen einer weiteren, für den Herbst geplanten Veranstaltung, der sogenannten „Zukunftsschmiede“, am Sonntag, 13. Oktober auf mögliche Umsetzung geprüft und fokussiert werden.

Der Dialog und das Netzwerk mit den Vereinen, die dem Vorhaben positiv gegenüber stehen, bildet für das Projekt eine wichtige Brücke s für die Zukunftsgestaltung im Morretal.

