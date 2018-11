Bulldog-Vielzahl bot Stoff für das Motto

Hainstadt.Zu den Klängen des Berkediebe-Marsches, gespielt von der Musikkapelle Hainstadt unter der Leitung von Thomas Münch, zog der komplette Hofstaat der FG Heeschter Berkediebe am 11.11. um 11.11 Uhr vom Café Zuckerbeck zur im letztem Jahr gepflanzten FG-Birke ans Rathaus.

Zunächst begrüßte Vorsitzender Jörg Rathmann im Namen des gesamten Vorstands die sehr zahlreich erschienen Besucher sowie die anwesenden Garden und Elferräte. Nach der Vereidigung und dem Ablegen des Narreneides übergab er das Wort an Präsident Bernd Hirsch. Dieser übernahm in gewohnt lockerer Manier das Mikrofon und begrüßte alle Anwesenden mit einem dreifachen „Heescht Helau“.

Wenig Milchvieh

Aufgrund der Tatsache, dass es auf der einen Seite im eigentlich ländlich geprägten Hainstadt nun in den Ställen kein beziehungsweise nur noch sehr wenig Milchvieh gibt, auf der anderen Seite aber, ein jeder noch so kleine (auch ehemalige) Bauernhof noch den ein oder anderen Bulldog in der Scheune stehen hat, ergab sich für die FG in diesem Jahr das folgende Motto: „Kee Kuhhaut mehr im Ort, aber de Bulldog- Konvoi-Rekord“. Dieses Motto ist natürlich auch der „Adligen Familie“ verpflichtet, lieferte sie doch mit zwei Hochzeiten und dem jeweils dazugehörigen Bulldog-Konvoi eine Steilvorlage für das Motto 2018/19.

Danach stellte er die Garden und ihre Trainer, Jungelferrat, Elferrat und Vorstandschaft den Zuschauern vor. Dabei schlugen die Elferräte jeweils einen Ast von einer eigens mitgebrachte Birke als Symbol für die Heeschter Faschenacht ab.

Nach einem Schunkler sowie dem Berkediebe-Marsch lud die FG alle Besucher in die Räumlichkeiten der Pfarrscheune ein. Im Anschluss fand sogleich auch noch der diesjährige Fototermin für alle Aktiven statt.

