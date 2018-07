Bummel am Abend durch die Stadt

Anzeige

Buchen.Die Aktivgemeinschaft Buchen veranstaltet am Freitag, 27. Juli, wieder ein „Dämmer-S(c)hoppen“ mit Gourmet-Meile. Von etwa 18 bis 23 Uhr kann man sich bei einem gemütlichen Bummel durch die Geschäfte in der Innenstadt leckere Schlemmereien der beteiligten Buchener Gastronomiebetriebe „Prinz Carl“, „Waldeck“, „Löwen“ und „Schwanen“ gönnen. In diesem Jahr werden die Köstlichkeiten unter dem Motto „Südamerika“ stehen. Für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgen „Accustic open“ und „Weddes“. Neu in diesem Jahr wird sein, dass die Gourmet-Taler (Coupon zum Kauf der Speisen und Getränke) ab 23. Juli bei Sonja´s Nähwelt, Eichhorn Mode, Schuhhaus Farrenkopf und Verkehrsamt Buchen gekauft werden können.