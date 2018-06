Bundeskanzlerin lobt die Einsatzbereitschaft

Anzeige

Buchen.Die Buchener Schülerfirma Namaste Nepal sAG schickte der Bundeskanzlerin eine Probe ihres hochwertigen Nepal-Kaffees. Angela Merkel lobte die Schüler in einem persönlichen Brief.

Ein Brief aus dem Bundeskanzleramt sorgte in der Abt-Bessel-Realschule Buchen bei den Schülern der Namste Nepal sAG für große Begeisterung. Völlig überrascht hielten die Kinder einen persönlichen Brief von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Händen. Mit Respekt und Anerkennung bedankte sie sich bei den Schülern für ihren Einsatz in Nepal.

Schülernetzwerk

Die Namaste Nepal sAG Buchen engagiert sich in einem losen Schülernetzwerk, gemeinsam mit dem Freiberger Geschwister Scholl Gymnasium (Sachsen) und Schulen aus Delft, Clausthal-Zellerfeld und Dortmund, mit dem Ziel, acht erdbebensichere Schulen in Nepal zu bauen und deren Finanzierung nachhaltig zu sichern. Dies erreichen sie neben Spendenaktionen, durch den Import von hochwertigem Rohkaffee aus Nepal, der in Miltenberg von der Kaffeerösterei Mika und in Chem-nitz geröstet und über die Schülerfirmen verkauft wird. Einmal im Jahr fliegen Schüler der Abt-Bessel Realschule selbst, auf eigene Kosten nach Nepal, um vor Ort an ihrem Projekt mit den Menschen zu arbeiten. So können sie auch persönlich garantieren, dass jeder gespendete Euro da ankommt, wo er gebraucht wird.