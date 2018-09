Buntes Angebot im neuen Programm

Buchen.Im neuen Programmheft der Volkshochschule Buchen für die Zeit von September 2018 bis Februar 2019 sind alle von der Zentrale in Buchen und in den Außenstellen in den Mitgliedsgemeinden Adelsheim, Hardheim, Höpfingen, Mudau, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg, Seckach und Walldürn rechtzeitig gemeldeten Vorhaben vermerkt.

Wie immer enthält das Programm der von Renate Andres geleiteten VHS Buchen Angebote unterschiedlichster Art zu den Themenbereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf. Zu all diesen Angeboten in Form von Kursen und sonstigen Veranstaltungen können jetzt Anmeldungen per E- Mail info@vhs-buchen.de, im Internet www.vhs-buchen.de, per fax 06281/ 55 79 329, oder auch während der Sprechstunden in der Geschäftsstelle in der Kellereistraße 48 vorgenommen werden. Eine Beratung zu den Sprachkursen wird eine kostenlose Einstufungsberatung am Mittwoch, 12. September, von 18 bis 19 Uhr im VHS-Haus 1 in Buchen, Kellereistraße 48, angeboten. zeg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.09.2018