Buntes Programm am Wochenende

Buchen.Im Museumshof findet an diesem Wochenende das traditionelle Vorsommerfest der Stadtkapelle und des Fördervereins Kirchenmusik St. Oswald statt. Am Freitagabend beginnt das Fest mit „Rock im Museumshof“ und der Gruppe „Acustic Open“. Am Samstag wird Dekan Johannes Balbach um 17 Uhr den offiziellen Bieranstich vornehmen, den die Stadtkapelle musikalisch umrahmt. Ab 19 Uhr spielt dann die Trachtenkapelle Heuweiler zur Unterhaltung auf und wird gegen 21 Uhr von der Stadtkapelle abgelöst. Der Sonntag beginnt mit Frühschoppen und Mittagstisch, zu dem ebenfalls die Stadtkapelle und die Gäste aus Heuweiler bei Freiburg unterhalten. Ab 14 Uhr zeigt dann der Jugendchor St. Oswald sein Können, ab 14.30 Uhr unterhält die Jugendkapelle und ab 15.30 Uhr die JMK-Big Band. Den Festausklang am Abend übernehmen nochmals die Musiker der Stadtkapelle.

