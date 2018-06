Buntes Programm wird beim Sportfest geboten

Anzeige

Am Sonntag, 17 Juni, finden ab 10 Uhr ein Frühschoppen und die Ehrung von Spielern statt. An diesem Tag steht die Jugend im Mittelpunkt, ab 10 Uhr E-Jugendspielfest und ab 12.45 Uhr F-Jugendspielfest und ab 13.45 Uhr Bambinispielfest.

Von 15.45 bis 16.30 Uhr gibt es eine Einlage der Sparte Kinderturnen des SV Hettigenbeuern. Die Liveübertragung des WM-Spiels Deutschland-Mexico ab 17 Uhr rundet das sportliche Programm dieses Tages ab.

Spielstraße für alle

Von 12 bis 15.15 Uhr gibt es am Sonntag eine „Spielstraße für alle“. Der gemütliche Ausklang des Sportfestes ist am Montag, 18. Juni. Hier gibt es verschiedene Firmenspiele. 17.10 Uhr FSC Rinschheim gegen n.n; 18.20 Firma Göttfert – Firma Hoffmann & Krippner sowie um 19.30 Uhr Firma Perga Plastic – Firma Scheuermann & Heilig. Eine Hüpfburg sorgt an den Festtagen für Abwechslung bei den jungen Besuchern. hes

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.06.2018