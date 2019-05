Buntes Programm zusammengestellt

Buchen.Im Mehrgenerationentreff gibt es diese Woche folgendes Programm: Am heutigen Dienstag gibt es im Treff gegen eine kleine Spende ein einfaches Mittagessen von 11.30 bis 13.30 Uhr, unter dem Motto „sich treffen und essen“. Die „Dienstagsrunde“ findet um 14.30 Uhr statt. Es geht um allgemeine Lebensfragen. Um 19.30 Uhr ist Line Dance. Kaffeetreff ist am morgigen Mittwoch um 15 Uhr, 17 Uhr Treffpunkt Bewegung, 19 Uhr Gesprächsrunde „Mensch und Farben“. Spielenachmittag am Donnerstag, 9. Mai, um 14 Uhr, 18 Uhr Englischstammtisch „We are talking English - Englisch reden für Jeden“. Spielgruppe für Kinder am Freitag, 10. Mai, von 9 bis 11 Uhr, Veranstaltung „Gartengenuss in der Hollergasse - Basteln, genießen, spielen“ ab 15 Uhr. Bauen von Nistkästen und Insektenhotels, bemalen von Steinen, Gartengestaltung nach Feng Shui, Kaffee und Kuchen und Stockbrot. Die nächste Woche startet am Montag, 13. Mai, mit dem Workshop „Meine Patientenverfügung - Endlich ausfüllen“ um 18 Uhr. In diesem Workshop können die Teilnehmer sich über die Patientenverfügung informieren und mit Fachleuten direkt und auf Wunsch unter vier Augen besprechen.

Auch das Angebot „Probleme mit Smartphone, Computer & Co? Reden wir doch mal drüber!“ gibt es im Mehrgenerationentreff, hierfür sollen vorab individuelle Termine unter Telefon 06281/960583 vereinbart werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019