Burger: „Alle fünf werden uns fehlen“

Den besonderen Rahmen der Jahresabschluss-Sitzung nutzte Bürgermeister Roland Burger für die offizielle Verabschiedung verdienter Mitarbeiter.

Buchen. Verabschiedet wurden im Bürgersaal des Alten Rathauses Stadtrat Dr. Jens Diehm, Beigeordneter a. D. und jetziger Bürgermeister von Limbach Thorsten Weber, Stadtarchivarin a. D. Gerlinde Trunk, die stellvertretende Fachbereichsleiterin Roswitha Hajek und der ehemalige Stadtwerke-Geschäftsführer Kurt Hemberger.

Dr. Jens Diehm habe aus beruflichen Gründen im Sommer sein Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadtrat beantragt. Dieses Ausscheiden sei vom Gremium in der Sitzung am 25. Juli bestätigt worden. Roland Burger dankte Diehm für seine Tätigkeit als Stadtrat von Januar 2017 bis Juli 2018 und bedauerte, dass eine längere Mitarbeit aufgrund seiner beruflichen Situation nicht möglich war.

Bei Thorsten Weber, der wegen Krankheit verhindert war, ging der Bürgermeister zunächst auf seinen Werdegang ein. Nach dem Studium, das er als Diplom-Verwaltungswirt (FH) an der Hochschule Kehl abgeschlossen hat, war Thorsten Weber als stellvertretender Rechnungsamtsleiter in Haßmersheim, als Hauptamtsleiter in der Stadt Reichenbach/Oberlausitz in Sachsen sowie als Kämmerer bei der Stadt Kamenz in Sachsen tätig. 1995 wechselte Thorsten Weber zur Stadt Buchen, wo er ab 1999 Stadtkämmerer wurde und ab 2012 als Leiter des Dezernates 1 mit den Fachbereichen „Bürger- und Servicedienste“ und „Wirtschaft und Finanzen“ eine besondere Verantwortung trug. Am 1. November 2014 wurde er zum Beigeordneten gewählt. „Bis zum 21. März diesen Jahres hat Thorsten Weber die Buchener Stadtverwaltung als engagierter Macher erkennbar mitgeprägt. Er war stets ein exzellenter Mitarbeiter und Gestalter“, würdigte Burger das Engagement des jetzigen Bürgermeisterkollegen.

Weiter der Stadt verbunden

Zur Verabschiedung von Stadtarchivarin a. D. Gerlinde Trunk ließ der Bürgermeister den Film sprechen, der im Auftrag des Wissenschaftsministeriums anlässlich der Verleihung der seltenen Ehrung mit der Heimatmedaille im September gedreht wurde. Er dankte ihr für das engagierte Wirken als Fachdienstleiterin für Kultur und im Ehrenamt und freute sich, dass sie der Stadt durch die Weiterführung der wissenschaftlichen Bibliothek „Zwischen Neckar und Main“ ehrenamtlich verbunden bleibt.

„Kindergärten und Schulen waren ihr Metier“, leitet Burger zu Roswitha Hajek über. Sie begann ihre Laufbahn 1970 mit einer Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst beim Landratsamt in Buchen. Nach Stationen beim Gesundheitsamt in Sinsheim und dem Landratsamt in Mosbach wechselte sie zum 1. November 1975 zur Stadt Buchen und war seitdem für die immer wichtiger gewordenen Kindergärten und Schulen zunächst als Sachbearbeiterin und später als Fachdienstleiterin zuständig. Im September 2011 wurde Roswitha Hajek stellvertretende Fachbereichsleiterin des Fachbereichs 2. Sie war Anlaufstelle für Schulleiter in allen schulischen Angelegenheiten. Auch für sämtliche Kindergartenangelegenheiten, wie die Einrichtung von Kleinkindgruppen sowie die Vorbereitung der Finanzverhandlungen mit den Kirchen, war sie zuständig. „Stets bestens präpariert und eine wichtige Ratgeberin für mich“, lobte der Bürgermeister. Gerade im Bereich der Kinderbetreuung habe es in ihrer Dienstzeit eine enorme Weiterentwicklung gegeben. Die städtischen Kinderbetreuungsangebote wurden ausgebaut und weiterentwickelt. „Deine ausgezeichnete Arbeit und dein überdurchschnittlicher Einsatz gaben den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Verwaltungsdienst vor. Neben deiner engagierten Arbeit hast du, liebe Roswitha, von 1998 bis 2010 auch die Interessen deiner Kollegen im Personalrat als dessen Vorsitzende vertreten“, würdigte das Stadtoberhaupt die Leistung.

Kurt Hemberger, im letzten Jahr krankheitsbedingt nicht anwesend, möge kein „Tam Tam“, aber ein paar Sätze müssten sein. Hemberger war seit März 1978 als Werkleiter und nach dem Rechtsformwechsel zur GmbH und Co. KG als Geschäftsführer bei den Stadtwerken Buchen tätig. Er ist am Ende des dritten Quartals 2017 nach fast 40-jähriger Tätigkeit als Chef bei den Stadtwerken ausgeschieden. Mit dieser Funktion war auch die Leitung des Eigenbetriebs EdB verknüpft. In seine Verantwortung fällt der Neubau der Stadtwerke „Am hohen Markstein“. Zudem wurden das Freibad erneuert und das Hallenbad grundlegend saniert. „Er war Techniker und Künstler zugleich – stets innovativ und voller Ideen. Vielseitig interessiert, offen und immer mit Impulsen und Vorschlägen für das ,besondere Et-was’ für Buchen“, hob Roland Burger hervor. Er nannte das BCH-Net und das freie WLAN als Beispiele. Damit sei die kleine Stadt Buchen nach Pforzheim die Nummer zwei in Baden-Württemberg gewesen. Auch das Glockenspiel sei eines seiner „Projekte“ gewesen. borg

