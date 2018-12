Burgers „erster Mitarbeiter“ jetzt in Limbach

Limbach.Nur ungern ließ Roland Burger seinen „ersten Mitarbeiter“ ziehen. Buchens bisheriger Erster Beigeordneter Thorsten Weber wurde am 28. Januar zum Nachfolger von Bürgermeister Bruno Stipp in Limbach gewählt.

Der Diplomverwaltungswirt Thorsten Weber war einer von drei qualifizierten Kandidaten des Limbacher Urnengangs. Neben ihm hatten sich der damalige Ravensteiner Kämmerer Benedikt Münch und der Limbacher Jurist David Ackermann beworben.

Überwältigend war das Interesse der Bürger an der Kandidatenvorstellung wie auch an der Wahl selbst: An beiden Abenden war die Festhalle prall gefüllt. Die Wahlbeteiligung lag bei stolzen 67,2 Prozent. Gleich im ersten Wahlgang holte sich Thorsten Weber mit 63,9 Prozent die nötige absolute Mehrheit der Stimmen. Auf Benedikt Münch entfielen 23,1 Prozent, auf David Ackermann 12,9 Prozent. Landrat Dr. Achim Brötel sprach von einem „guten Tag für Limbach“ und würdigte Weber als kreativen Kopf und Vordenker. „Ich gebe ihn ungern ab, aber ich gönne ihn euch“, rief Roland Burger den Limbachern am Wahlabend zu.

Noch ein weiteres Mal war die Festhalle zum Bersten gefüllt: bei der offiziellen Amtseinführung von Thorsten Weber und der gleichzeitigen Verabschiedung von Bruno Stipp am 21. März.

Fast 600 Limbacher und Gäste waren dabei, als der beliebte Alt-Bürgermeister seinem Nachfolger die Amtskette umhängte und seinen Abschied nahm.

16 Jahre lang hatte er zuvor die Amtsgeschäfte in Limbach geführt. Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Noe bescheinigte dem Scheidenden, er habe sein Versprechen, Bürgermeister für alle Ortsteile zu sein, gehalten.

Stipps Wiederwahl sei ein überwältigender Vertrauensbeweis gewesen. 33 Millionen Euro seien unter seiner Regie in den zurückliegenden 16 Jahren in Baumaßnahmen investiert worden. Stipps Fazit nach 16 Jahren als Bürgermeister und 45 Jahren im öffentlichen Dienst: „Unterm Strich hat alles gepasst.“

Für die Nachfolge Webers als Erster Beigeordneter in Buchen will sich Benjamin Laber, seit 1. Juli Leiter des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen und des Dezernats Verwaltung und Finanzen, bewerben. sab

