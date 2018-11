„Burschenschaften als Kaderressourcen der AfD“

Buchen.Über die Geschichte von Studentenverbindungen vom 19. Jahrhundert bis heute und ihre Verbindung zur AfD sprach Lucius Teidelbaum am Freitagabend im „Klösterle“. Veranstalter des Vortrags waren die „Bücherei des Judentums“ und die Initiative „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis“.

„Die Korporationen sind eine akademische Kaderressource der AfD“, fasste Lucius Teidelbaum seinen eineinhalbstündigen Vortrag zusammen. Über Burschenschaften und andere Verbindungen versuche die Partei, ein Standbein an den Universitäten aufzubauen. Nach den Worten von Teidelbaum sucht die Partei dort nach Mitarbeitern und Führungspersönlichkeiten.

Zuvor ging der Journalist ausführlich auf die Geschichte von Burschenschaften und Verbindungen ein. Diese entstanden um das Jahr 1815 herum während der Befreiungskriege gegen Napoleon. So gehe das Wartburgfest im Jahr 1817 auf Burschenschaften zurück. Im Jahr 1914 zogen sie mit „Hurra-Patriotismus“ in den Ersten Weltkrieg.

Nach Kriegsende hätten sie sich in Freicorps unter anderem gegen die Räterepublik eingesetzt. Wie Teidelbaum erläuterte, kooperierten die meisten Burschenschaften während des „Dritten Reiches“ mit den Machthabern und übergaben ihre Fahnen an den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Zwischen den Jahren 1945 und 1949 verboten die Alliierten Burschenschaften und Verbindungen. Im Jahr 1949 gründeten sie sich neu. Vor dem Zweiten Weltkrieg war rund jeder zweite männliche Student Mitglied einer Verbindung, danach nur jeder dritte. Seit dem Jahr 1968 hätten die Korporationen ein Nachwuchsproblem. Teidelbaum ging auf die antisemitistische und rechtsextreme Einstellung vieler Verbindungsmitglieder ein. Das Frauenbild vieler Burschenschafter sei sexistisch, pendle „zwischen Heilige und Hure“. Sie verstünden sich als Elite, legten Wert auf Uniformen, den sogenannten „Wix“, und seien von militärischem Geist durchdrungen. „Der Dachverband Deutsche Burschenschaften hat sich der AfD angenähert“, sagte Teidelbaum. Manche Burschenschafter hegten „großdeutsche Träume“.

An mehreren Beispielen zeigte der Journalist, dass viele AfD-Parlamentarier Verbindungen angehörten. Wenn man bedenke, dass nur rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland Mitglied einer Verbindung sei, so seien diese Menschen in der AfD überproportional stark vertreten. Teidelbaum wies auf gemeinsame Veranstaltungen von AfD mit Burschenschaften hin. In diesem Jahr sei die AfD-Hochschulorganisation „Deutscher Akademikerverband“ von Korporierten gegründet worden. In Österreich bildeten Burschenschaften schon seit Jahren das Rückgrat der FPÖ. Nach Auffassung von Teidelbaum strebt Ähnliches auch die AfD in Deutschland an. Auch diese wolle sich das Verbindungsmilieu stärker erschließen.

Wie Lucius Teidelbaum sagte, seien rund 150 000 Studenten und ehemalige Studenten Mitglied in Burschenschaften und anderen Verbindungen. Sie organisierten sich in insgesamt 25 Dachverbänden. Außerdem bestünden in Deutschland rund 60 Frauenverbindungen und einige wenige Schülerverbindungen. 95 Prozent der in Korporationen organisierten Personen seien männlich. Burschenschaften wollen „Charakterbildung“ betreiben. Sie seien konservativ bis rechtsextrem und verstünden sich als Lebensbund. Lucius Teidelbaum beschäftigt sich nach eigenen Angaben seit 15 Jahren mit Burschenschaften und anderen Verbindungen. Zum Hauptthema des Journalisten zählt die „extreme Rechte und anliegende Grauzonen“. Im Unrast-Verlag sind von ihm vier Bücher erschienen: „Braunzone Bundeswehr“, „Obdachlosenhass und Sozialdarwinismus“, „Die christliche Rechte in Deutschland“ und „Pegida, die deutschnationale Welle auf der Straße“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018